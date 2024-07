Cote d'Ivoire: 5e édition de la Grande dictée - L'Énarque Koffi Kakou Francis remporte le premier prix

La Grande dictée édition 2024 a connu son apothéose ce samedi 29 juin 2024, à la Bibliothèque nationale, à Abidjan-Plateau, presque trois mois après le lancement de cette édition.

Le grand vainqueur est l'ancien élève de l'Ena, Koffi Kakou Francis. Le deuxième se nomme Beugré Serge Alain, officier de l'armée de l'air. Le troisième lauréat est Etapo Cyriaque Enoch, régisseur de prison à l'administration pénitentiaire.

Pour ce qui concerne les prix, le premier a reçu un chèque de 1 000 000 de FCfa, un ordinateur, une assurance-vie d'une valeur de 2 000 000 FCfa et des livres. Le ministre de la communication et des médias, Amadou Coulibaly, qui a pris une part active à la finale a ajouté 500 000 FCfa sur le gain du premier. Egalement, il a reçu plusieurs autres lots des partenaires de la Fondation Akwaba culture, initiatrice de la Grande dictée.

Le classé deuxième est reparti avec une enveloppe de 500 000 FCfa et des livres des organisateurs avec une autre enveloppe de 300 000 FCfa du ministre de la communication et des Médias, Amadou Coulibaly, et d'autres lots des partenaires de la Fondation Akwaba culture.

Quant au troisième lauréat, il a reçu une enveloppe de 200 000 FCfa et des livres des organisateurs, ainsi qu'une somme de 200 000 FCfa d'Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et des Médias, et d'autres lots des partenaires de la Fondation.

« Je suis très heureux d'avoir remporté ce concours. Cela n'a pas été facile, vu le niveau des différents candidats. Je voudrais exprimer ma reconnaissance au ministère de la Culture et de la Francophonie, et à Akwaba culture. Je voudrais profiter de l'occasion pour inviter les étudiants et tout le monde à participer à ce concours », a déclaré Koffi Kakou Francis.

Le concours de la Grande dictée a pour objectif principal de rapprocher les populations du livre, de la lecture et de la culture africaine. Au-delà de cet objectif premier, « La Grande dictée » est un espace de rassemblement des populations de différentes catégories socio-professionnelles et générations, et un canal de dépassement de soi à travers le challenge du « sans faute ».

Egalement, le concours est un espace pour mettre en compétition les amoureux de littérature et d'écriture. Surtout, c'est un exercice pour améliorer la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire et l'orthographe et faire la promotion de la bonne expression écrite et orale.

Cette 5e édition s'est faite en 5 étapes de présélections dont 3 à Abidjan, une à Yamoussoukro et une à Korhogo.

La Fondation Akwaba Culture, faut-il le rappeler, oeuvre à promouvoir la culture africaine, donner vie à la littérature tout en célébrant ses écrivains.

Pour cette édition, 110 candidats ont participé à la finale dont 50 officiels.