Congo-Brazzaville: Un tournoi de football lancé à Pointe-Noire pour raffermir les liens d'amitié entre jeunes

Afin d'occuper les jeunes pendant ces grandes vacances par des loisirs sains, l'association les Amis de Junior Ibara (AJI) a lancé, le 29 juin au terrain situé près de la mairie de Ngoyo, à Pointe-Noire, un tournoi de football regroupant vingt-quatre équipes issues des différents quartiers de cette circonscription administrative.

Wilfrid Genest Paka Banthoud, administrateur-maire de Ngoyo, qui avait à ses côtés les élus locaux de la circonscription et invités, a donné le coup d'envoi du match d'ouverture opposant l'équipe i5 à QG sous les ovations du public, heureux de vivre l'événement qui s'inscrit dans la vision de cultiver les valeurs citoyennes en milieu jeune.

« Engagement de la jeunesse de l'arrondissement 6, Ngoyo, pour le vivre ensemble » est le thème de ce tournoi de football. Raffermir l'amitié, la cohésion, l'entente fraternelle entre les jeunes de Ngoyo appelés à cultiver l'esprit sportif et le fair play tout au long de la compétition qui durera un mois et demi est le principal objectif de l'activité. «Nous demandons aux différentes équipes, aux sportifs, dirigeants et supporters, de respecter le règlement intérieur du tournoi et toutes ses dispositions réglementaires pour garantir sa réussite et réaffirmer le vivre ensemble qui est son socle », a dit Bolchevik Koubemba, président du comité d'organisation du tournoi et président actif de l'Ajid.

Le président d'honneur d'Ajid, Junior Ibara, a rappelé quant à lui les objectifs poursuivis en initiant le tournoi, à savoir donner une place de choix à la jeunesse de Ngoyo, lui permettre de participer à la vision du gouvernement qui a dédié cette année à cette couche sociale. « A travers ce tournoi, nous demandons aux jeunes de renoncer aux antivaleurs car le destin d'une génération ne se bâtit pas à travers les rêves importés qui sont sans lendemain, ni perspective. Rejoignez donc cette dynamique mes chers frères jeunes de Ngoyo pour une vision intégrale de développement. C'est dans cette vision que nous avons saisi cette opportunité de rassembler la jeunesse à travers l'organisation du tournoi de football comme disait un penseur « Le sport est un vecteur d'intégration, il permet de dépasser les barrières ethniques et culturelles».

Louant l'initiative, l'administrateur-maire de Ngoyo a exhorté les sportifs à cultiver les valeurs citoyennes et le sport comme brassage de cultures est un des vecteurs. « Vous savez que le président de la République a dédié cette année à la jeunesse, une jeunesse qui doit exceller aussi par le sport car à travers l'organisation de ce genre de tournoi, on peut déceler des futurs talents susceptibles d'intégrer l'équipe nationale, les Diables rouges. C'est le sens que nous donnons à cette activité que nous soutenons en même temps que nous félicitons les initiateurs et les organisateurs », a indiqué Wilfrid Genest Paka Banthoud.

En match d'ouverture du tournoi, les équipes i5 et Quartier général se sont séparées dos à dos sur le score de 0 but partout.