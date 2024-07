Congo-Brazzaville: Littérature - Ferréol Gassackys présente et dédicace ses deux derniers ouvrages

La cérémonie de présentation et de dédicace des ouvrages "Brèves réflexions sur le vertueux, l'instinctif, le truand et l'autre" et "A l'ombre du désespoir" de Ferréol Gassackys a eu lieu à la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville, le 29 juin dernier.

Publié en France aux éditions Les 3 colonnes en 2023, "Brèves réflexions sur le vertueux, l'instinctif, le truand et l'autre" est un ouvrage de cinquante-huit pages, subdivisé en six chapitres disproportionnés, dont « Le vertueux », « L'instinctif (ou la brute) », « Le truand », « L'autre », « L'autre en littérature » et « L'interaction ». Dans cet essai, l'auteur se livre à une introspection et donne une analyse personnelle du comportement humain dont les trois caractères sont le vertueux, l'instinctif et le truand. Il découvre qu'à ces trois caractères s'ajoute un quatrième qu'il nomme « l'autre ».

Pour Ferréol Gassackys, l'inspiration lui vient de l'histoire des trois as de la gâchette dans le film de Sergio Leone, sorti en 1966, le bon, la bête et le truand. Mais aussi au travers de différentes études et, loin s'en faut, de sa propre observation de la vie courante qui s'avère un sacré spectacle depuis des millénaires. « Qui sommes-nous ? Voilà une question, philosophique à souhait, à laquelle personnellement il m'est difficile de répondre. Nous aimons croire ou penser que nous sommes de bonnes personnes, quand certains voient en nous des brutes et d'autres encore des truands. A fortiori quand on a choisi la vie publique », écrit l'auteur.

En définitive, la vertu exige de nombreuses qualités que l'être humain en général renâcle à développer. Le vertueux se retrouve hélas trop souvent isolé et donc se remet continuellement en question. La fameuse nature de Thomas Hobbes dans son Léviathan, toujours prête à remonter à la surface, demeure en alerte comme une sentinelle à qui l'on a interdit le sommeil. « Ces trois facettes de notre humanité tantôt équilibrée par l'autre, nous permettent de nous reconnaître, de nous identifier par atomes crochus. Et si les polarités plutôt négatives paraissent dominer, il est indéniable que la vertu doit davantage être notre objectif à tous », écrit l'auteur de "Brèves réflexions sur le vertueux, l'instinctif, le truand et l'autre".

"A l'ombre du désespoir"

Publié en cette année aux éditions Les 3 Colonnes, "A l'ombre du désespoir" de Ferréol Gassackys est un bref roman de soixante-quatorze pages, structuré en treize sous points. L'histoire du roman intègre une dimension fantastique et met en scène des animaux comme étant des personnages centraux... En Afrique australe, les Ngunis, immensément riches, se retrouvent brutalement sur la paille. Entrée par la grande porte, la pauvreté semble s'incruster durablement sur le continent, en même temps que le dérèglement climatique, la déforestation et surtout, la résurgence de conflits régionaux... Le patriarche est réconforté par un vieux sage qui lui laisse entrevoir que tout espoir n'est pas perdu car il existe dans son clan parmi ses enfants, un enfant prodige en mesure de leur faire remonter la pente. Mais à quel prix ?

Pour le critique Rosin Francis Emerson Loemba, "Brèves réflexion sur le vertueux, l'instinctif, le truand et l'autre" et "A l'ombre du désespoir" réactualisent cette problématique du réel et déploient une pensée mythologique sur l'être-au-monde, l'être-ensemble, la psychologie humaine, l'inconscient humain et social, le rapport de l'homme à sa société, au monde animal et à la nature.

Le critique pense que si dans son essai Ferréol Gassackys consacre une réflexion sur la prépondérance de l'inconscient sur l'homme en raison de sa muabilité et de son ambivalence, dans son roman "A l'ombre du désespoir", il parle de l'homme certes, mais cette fois-ci dans le cadre de son accomplissement avec l'espèce animale. Ce roman, a-t-il dit, se lit comme un plaidoyer pour l'espèce animalière, à partir de la reconnaissance du cadre juridique de l'animal en société, plus particulièrement de la déclaration de sa personnalité juridique.

Comme dans ses précédents romans, "A l'ombre du désespoir" fait découvrir aux lecteurs le talent d'historien de l'auteur. Il transporte le lecteur dans un autre univers géographique, culturel et sociologique et prouve à suffisance sa grande connaissance des territoires étrangers et son attachement au tourisme et au voyage. « En définitive, les deux ouvrages ne sont pas certes des chefs-d'oeuvre mais seulement, ils sont porteurs de sens capable de nous transformer positivement », a signifié le critique.

Notons que ces différentes présentations ont été marquées par la lecture de texte par Stan Matingou. L'auteur Ferréol Gassackys est un homme politique congolais, romancier, poète et essayiste. Homme de culture, il a déjà publié sept ouvrages et écrit plusieurs articles aux Dépêches de Brazzaville.