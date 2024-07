Congo-Brazzaville: Education environnementale au pays - La France investit 450 millions FCFA

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, a signé un mémorandum d'entente avec Claire Bodonyi, ambassadeur de France au Congo, pour la mise en oeuvre du projet « Former, informer et protéger » dont l'objet est de vulgariser l'éducation sur l'environnement dans les milieux scolaires.

Financé par l'ambassade de France au Congo, le projet « Former, informer et protéger », dont la mise en oeuvre se fera par l'organisation non gouvernementale Renatura, a pour objectif de sensibiliser la population congolaise en général et les apprenants en particulier à la sauvegarde de la biodiversité et du climat ainsi qu'aux enjeux de la protection de l'environnement et de son potentiel en matière de développement socioéconomique.

En effet, de par sa biodiversité et son emplacement au coeur du deuxième poumon écologique du monde, le Congo, à travers ses forêts, joue un rôle crucial dans la régulation du climat mondial. C'est dans ce sens que ses dirigeants mettent en place plusieurs initiatives pour préserver cet écosystème vital. Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, avait annoncé lors de la COP 28 le lancement d'un partenariat pour les écosystèmes forestiers, la nature et le climat, dans le but de soutenir son ambition en matière de préservation de la biodiversité et du climat.

De ce fait, le Congo fait partie des trois premiers pays au monde à être engagés dans un country package, et le seul à consacrer un axe entier de ce partenariat à la sensibilisation de sa population à la sauvegarde de la biodiversité et du climat en complément d'axes dédiés à la recherche, à la gestion, à l'extension d'aires protégés et à l'afforestation.

%

« Le Congo est un trésor écologique d'importance mondiale qui est également confronté à des défis significatifs tels que la déforestation, la dégradation des sols et la perte de biodiversité », a affirmé l'ambassadeur de France. Elle n'a pas manqué de réitérer l'engagement de son pays à soutenir le Congo dans ses efforts de protection de l'environnement et de promotion d'une éducation de qualité pour tous.

Pour Jean-Luc Mouthou, la signature de ce partenariat est un moment crucial qui scelle la collaboration entre la France et le secteur éducatif congolais. « Ce partenariat enrichit notre système et crée des ponts entre la volonté du président de la République et notre système éducatif », a-t-il conclu.