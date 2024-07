Congo-Brazzaville: Léopards football A' - Le staff technique accuse vingt mois d'arriérés de salaire

C'est une situation difficile pour les techniciens congolais présents dans des staffs techniques des sélections nationales de football, hormis ceux de l'équipe nationale sénior A. Aucun d'eux n'a perçu son salaire depuis leurs nominations et n'obtiennent que les primes de matches. La sonnette d'alarme est tirée par José Ntumba Ngandu, team manager des Léopards A' (locaux).

Au cours d'une interview accordée à la radio Top Congo FM émettant à partir de Kinshasa, José Ntumba Ngandu a affirmé que certains membres des staffs techniques nationaux souffrent de la non-exécution de leur contrat signé avec le gouvernement, à l'instar du sélectionneur Otis N'Goma Kondi des Léopards football A' et tout son staff, qui accusent plus de vingt mois d'arriérés de salaire. D'autres n'ont même pas pu signer de contrat. Et pire, certaines sélections nationales de football ont failli connaître de crashs d'avion lors de leurs déplacements dans des conditions épouvantables. Et pourtant, le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a donné des instructions pour que ces membres des staffs techniques soient mis dans de bonnes conditions.

« En ce qui concerne le contrat du staff des Léopards A', il a été signé à l'époque par le ministre des Sports, Serge Chembo Nkonde, et le président de la Fédération congolaise de football association (Fecofa) à l'époque, Tshimanga. Mais ce contrat n'a jamais été exécuté, malgré toutes les démarches entreprises par le Comité de normalisation (Conor) de la Fécofa. Tous les ministres qui ont succédé à Chembo ne l'ont jamais sorti du tiroir. Je pense que cette situation doit s'améliorer en République démocratique du Congo, d'autant plus qu'aucun membre d'origine congolaise d'un staff, que ce soit chez les A, U23, U20 et U17, n'a de contrat. Le seul staff ayant signé un contrat, c'est celui des Léopards A' (Chan), mais n'a jamais été exécuté », a déclaré José Ntumba.

%

Revenant sur le contexte, il a rappelé : « En septembre 2022, lors d'une rencontre avec le président de la République, Félix Tshisekedi, le team manager des Léopards A, Dodo Landu, lui avait fait remarquer que tous les Congolais des staffs n'avaient pas de contrat. Et le chef de l'Etat avait instruit le ministre de mettre sur le même pied d'égalité, les Congolais et les expatriés. Mais il s'avère que depuis, le seul staff à avoir signé un contrat, c'est celui des Léopards A' (Chan). Il y a un constat amer qui se dégage : tous les staffs congolais, c'est-à-dire Léopards A', U23, U20 et U17, aucun, alors aucun, soit, n'a pas de contrat, soit à un contrat non exécuté.

« Je ne sais pas si le président Félix Tshisekedi est au courant, mais la République n'a pas encore payé à l'équipe A', par exemple, les deux matches amicaux contre le Congo Brazzaville ; le Chan, avant toute compétition, on paie une prime de qualification ; les U20, tous les matches qu'ils ont livrés... Et Dieu seul sait tout le travail qui est fait... Le président de la République veut qu'on aille à la Coupe du monde. Mais on a une équipe avec des joueurs qui sont en fin de cycle, on a besoin des équipes d'âge, notamment de ces jeunes... On a vu le jeune Noah Sadiki qui est monté chez les A, c'est une très bonne chose. Mais pour que ces jeunes soient compétitifs, pour qu'on les attire, il faudrait que ceux qui leur inculquent l'amour du Congo, c'est-à-dire les staffs techniques puissent être payés. Ce n'est pas normal qu'on paie les professeurs de la 6e et ceux de la 5e, 4e, 3e et 2e ne soient pas rémunérés », a insisté José Ntumba.

Et le team manager des Léopards A' de conclure : « Il serait temps pour que la République pense à tous ceux qui, corps et âme, se battent pour encadrer notre jeunesse afin qu'elle puisse être reconnue. Je demande au président de la République de s'impliquer personnellement ou ses services pour que nous, Congolais qui travaillons pour les sports, pour l'encadrement de la jeunesse, puissions être valorisés ».