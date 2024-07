Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Vers l'effectivité de la décentralisation et du développement local » de Juste Désiré Mondelé

« Vers l'effectivité de la décentralisation et du développement local en République du Congo : discours et activités menées (2022-2023) » est le nouvel ouvrage du ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, paru aux Editions L'Harmattan-France et préfacé par le ministre d'Etat, directeur du cabinet du président de la République, Florent Ntsiba.

A travers l'ouvrage de 252 pages, le ministre Juste Désiré Mondelé met à la disposition des élus locaux et des animateurs des collectivités locales sa contribution à la doctrine et à la pratique de la décentralisation et du développement local. Ce livre comprend plusieurs séquences dont l'avant-propos, les écrits et discours du ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, les activités menées par le ministre, les échanges avec les partenaires. Il présente la décentralisation et le développement local « comme des opportunités de transformation qualitative des territoires...des mises en oeuvre de la démocratie participative qui reposent sur la conviction que les collectivités locales sont à même de déterminer leurs priorités et de gérer leur avenir ».

Animateur de la politique publique de décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondelé partage son expérience, ses combats, ses rêves dans la matérialisation de la onzième bataille gouvernementale, tirée du projet de société du président de la République. Il s'agit, estime-t-il, des politiques publiques dont le contenu tire sa substance des enjeux et des défis à relever qui découlent de la vision et des orientations générales du chef de l'Etat. Le ministre revient ainsi sur les prérogatives lui confiées au titre de la décentralisation. « Elaborer la réglementation en matière de décentralisation ; veiller à la vulgarisation et à l'application des textes en matière de déconcentration et de décentralisation administratives ; promouvoir et renforcer la libre administration des collectivités locales ; mettre en oeuvre, avec le concours des autres ministères concernés, le processus de transfert de compétences et des ressources correspondantes aux collectivités locales ; mettre en oeuvre, de concert avec les ministères concernés, la Fonction publique territoriale », explique l'auteur.

Il rappelle, par ailleurs, aux lecteurs que la mission de son jeune département est d'élaborer la réglementation en matière de développement local ; et conseiller, de concert avec les administrations compétentes, les collectivités locales en matière d'élaboration et de mise en oeuvre des schémas départementaux d'aménagement, du plan local, des plans directeurs, des plans d'occupation du sol et des programmes d'équipement. D'où la nécessité de s'employer à rendre effective l'implémentation de la décentralisation et du développement local.

Selon lui, l'idée de ce livre « résulte de la volonté de redevabilité citoyenne et du partage de la démarche de mise en oeuvre de la décentralisation, dûment amorcée par les transferts de deux matières fondamentales, notamment la santé et l'éducation de base, sur les treize prévues par la Constitution ». Outre l'assemblage des discours, les communications, les interviews et points de presse s'articulant autour de la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondelé mais également un accent sur le Programme accéléré de développement communautaire en République du Congo.

L'auteur évoque, par ailleurs, ses échanges avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'avec certaines institutions constitutionnelles et les organisations de la société civile. « Nous avons préféré restituer un maximum de textes originaux, qui plongent le lecteur dans l'univers de la gestion et du fonctionnement des collectivités locales dans la configuration de la responsabilité de la poursuite du service public au travers des matières déjà transférées et dans l'attente de la suite des onze autres », écrit Juste Désiré Mondelé, souhaitant que son ouvrage puisse éclairer les différents acteurs sur le processus de décentralisation et du développement local en République du Congo.

Le ministre d'Etat, Florent Ntsiba, dans sa préface, a rappelé que cet essai qui retrace les discours et activités menées au cours des années 2022-2023 est l'oeuvre « d'un homme d'Etat, façonné par son passage au cabinet du président de la République, en sa qualité de conseiller spécial chef du département politique, est, en plus d'être un document de portée administrative, un partage sur le processus en marche de la décentralisation et du développement local en République du Congo ».

Diplômé en sciences politiques et en gestion des collectivités locales, Juste Désiré Mondélé est auteur de « Diversification économique au Congo Brazzaville, enjeux et perspectives, paru chez Jean Picollec en 2018 », « Evolution et mutations de l'Etat en République du Congo, L'Harmattan Paris en 2021 ».