Congo-Brazzaville: L'école internationale chinoise récompense ses meilleurs élèves

L'école internationale chinoise a congratulé, le 28 juin dernier au Palais des congrès de Brazzaville, ses meilleurs élèves pour l'année scolaire 2023-2024, en présence des inspecteurs, directeurs et proviseurs des établissements publics.

Fruit de la coopération sino-congolaise, l'école internationale chinoise veut rendre à l'éducation ses lettres de noblesse. Pour ce faire, elle organise à la fin de chaque année scolaire l'émulation en vue d'inciter les élèves à travailler sans relâche. Sont récompensés les cinq premiers de chaque niveau.

La cérémonie du 28 juin a débuté par l'interprétation des hymnes nationaux des deux pays, "La Congolaise" pour la République du Congo et "La marche des volontaires" pour la République populaire de Chine. Puis s'en est suivi le mot de circonstance du directeur de l'école internationale chinoise, Armand Ghislain Massengo, dans lequel il s'est référé à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui fait partie de la Constitution congolaise et qui a su consacrer à l'éducation une place de choix.

En effet, ce texte stipule en son article 26 que « toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit viser le plein épanouissement de la personne humaine et le renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux et religieux, ainsi que le développement des activités des nations unies pour le maintien de la paix ».

Pour le directeur de l'école internationale chinoise, l'éducation est irréfutablement la clé de voute de tout pays qui aspire au développement. Elle constitue, en outre, l'arme la plus puissante pour combattre les antivaleurs, d'après Nelson Mandela, a-t- il dit. « Nous venons ensemble de cerner le caractère sacro-saint de l'éducation. C'est une valeur que nous devons traiter avec déférence dans nos sociétés pour faire face aux enjeux de l'heure. C'est dans cet élan de considération que notre école, depuis sa création, fait de l'excellence l'une de ses préoccupations majeures. A cela s'ajoute la création des emplois de nos futurs bacheliers. Dans cette optique, nous signalons que l'année 2023-2024 a été une année de signature des partenariats entre notre école et les grandes universités, les grandes entreprises chinoises », a déclaré Armand Ghislain Massengo.

Il a profité de l'occasion pour saluer le dévouement de son personnel, enseignant et administratif, qui a fait un travail remarquable durant l'année scolaire, sans oublier l'apport multiforme de leurs partenaires. « Dans cet élan de collaboration, soyons plus unis afin de bâtir ensemble une jeunesse digne et responsable », a-t-il conclu.

Outre la remise des prix aux meilleurs élèves, la cérémonie a été marquée par la danse traditionnelle africaine, la prestation des élèves du préscolaire en chinois et en français, le Wushu, la représentation de la pièce de théâtre sur la connaissance de l'école internationale chinoise, l'exécution des chants en chinois et des danses traditionnelles africaines, la présentation des élèves en langue anglaise, le discours et le dialogue des élèves en chinois, la danse traditionnelle chinoise, la prestation des élèves en musique, la proclamation des résultats scolaires, et enfin la remise des certificats aux finalistes du préscolaire.

L'un des temps forts du déroulement de la cérémonie a été la présentation du journal, notamment du bulletin d'informations par Emmanuela Bachani, jeune journaliste de l'école internationale chinoise, retraçant les faits saillants qui ont marqué l'année scolaire 2023-2024 au sein de cette école. Notons que pour cette année 2023-2024, la palme d'or est revenue à l'élève Kanga la Reine, meilleure de cette école avec une moyenne de 17,18/20.