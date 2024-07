Madagascar: Développement de compétences - Le Lean Management, adopté en masse par les entreprises

Au service de la performance et contre le gaspillage. A l'heure actuelle, le Lean Management est un concept largement adopté par divers secteurs à Madagascar. Présente dans la Grande île depuis 2018 et existe depuis plus de 20 ans au Québec, l'ACPE - Madagascar (Amélioration Continue Par les Employés), une entreprise malgacho-canadienne, spécialisée dans le Lean Management, a apporté son expertise et son expérience auprès des entreprises à Madagascar pour la promotion de ce concept.

Depuis, ACPE a permis à une centaine d'entreprises d'améliorer leur productivité grâce à des mandats visant l'excellence opérationnelle. La combinaison d'expertises internationales et de ressources locales favorise cette imprégnation au sein des entreprises malgaches.

Des formations, des coachings et des accompagnements sont ainsi fournis à de nombreuses entreprises dans la résolution de problèmes et l'adoption d'une culture d'amélioration continue. Durant les deux journées de la 5e édition du Comesa Federation of Women in Business (COMFWB) Trade Fair and Conference au Novotel Ivandry, ACPE-Madagascar a profité de l'occasion pour promouvoir et valoriser le Lean Management auprès des visiteurs et des collaborateurs.

« C'est une occasion pour nous de présenter les différents services en Lean Management que nous déployons au sein des organisations pour créer de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, il est plus qu'essentiel que les entreprises adoptent la méthodologie Lean pour accroître leur performance à travers l'élimination du gaspillage et l'implication des employés », selon Karine Razafindrakoto, Directrice Générale Adjointe d'ACPE-Madagascar. A rappeler que le Lean est avant tout une façon de penser et de se comporter, initiée au Japon à travers le Kaizen et déployée dans divers secteurs d'activités à travers le monde au fil des années grâce à la standardisation, à la chasse au gaspillage et aux principes du Lean.