Madagascar: Portrait - Les soeurs Tsinjoviniavo, les deux « cracks » des jeux d'échecs malgaches

Aina et Nivo Tsinjoviniavo sont deux soeurs « prodiges » des jeux d'échecs malgaches. Elles se distinguent non seulement du paysage des échecs à Madagascar mais aussi en Afrique. Portrait de deux soeurs talentueuses : Aina Tsinjoviniavo, championne d'Afrique U12 et médaillée aux Jeux Africains à Accra et Nivo Tsinjoviniavo, vice-championne d'Afrique U10 en Afrique du Sud.

Aina Tsinjoviniavo, la force tranquille

Aina Tsinjoviniavo a rapidement fait des échecs sa passion. Ce sont ses parents qui l'ont initiée à ce jeu, qu'elle a adopté très vite. Âgée de 12 ans, Aina est actuellement en classe de 3e et est pensionnaire au sein du IKM Chess Club. Pourquoi les échecs ? La pratique de ce jeu affecte tous les aspects de la vie. Ayant débuté les échecs à l'âge de 7 ans et demi, Aina a commencé à se faire remarquer dans cette discipline en 2022. Et très vite, elle a fait ses preuves. En 2022, elle a été sacrée championne d'Analamanga et de Madagascar U10, championne du tournoi féminin Jeunes, meilleure joueuse féminine au tournoi Elo FIDE. En 2023, elle a remporté le titre U12, pris la 3e place au Championnat d'Afrique en ligne TORNELO - U11 & U13 filles, est devenue vice-championne du championnat de Madagascar féminin et a remporté le titre continental U12 en Égypte.

Cette année, elle s'est illustrée à domicile, lors du Championnat d'Afrique Zone 4.4 où elle a terminé 3e, médaillée de bronze au tournoi par équipes des Jeux Africains au Ghana. Ces compétitions ont mis en lumière le talent et la détermination de la jeune Malgache talentueuse dans ce sport intellectuellement exigeant. Elle prépare actuellement les Championnats du monde prévus en novembre.

Ses objectifs ? Elle souhaite devenir championne de Madagascar avant ses 18 ans, championne du monde dans sa catégorie et, surtout, atteindre le titre de Grand Maître International d'échecs.

Nivo Tsinjoviniavo, la courageuse et déterminée

Les échecs se pratiquent en famille chez les Tsinjoviniavo. En voyant sa grande soeur jouer, Nivo Tsinjoviniavo a rapidement suivi ses pas. Elle a débuté les échecs à l'âge de 5 ans et demi et a participé très jeune à de nombreuses compétitions.

Actuellement âgée de 9 ans, elle affiche déjà un palmarès impressionnant. Il y a une semaine, en Afrique du Sud, elle a fait preuve d'une maîtrise remarquable lors d'un tournoi, battant ses adversaires avec une stratégie calculée et une concentration exceptionnelle. Son style de jeu audacieux et sa capacité à lire le tableau ont été des atouts clés dans son ascension vers le titre de vice-championne d'Afrique U10. Elle s'est distinguée au niveau national en devenant championne de Madagascar U10 en 2023.

Toujours en 2023, elle a été championne U8 Analamanga, vice-championne d'Afrique en ligne Tornelo U9 mixte et a obtenu la 4e place en Égypte chez les U8. En 2022, elle avait déjà été sacrée championne de Madagascar U8. Contrairement à sa grande soeur Aina, qui se distingue par son grand calme, Nivo est très sociable et s'adapte facilement à toutes les situations. Elle a pour idole Karpov, également passionné par les livres. Elle souhaite aller aussi loin que possible dans les échecs et remporter le titre de championne du monde. Pour ces deux soeurs, leur parcours illustre l'importance de la détermination, du travail acharné et du talent.