Madagascar: Football, PFL - Disciples FC, sacré champion de Madagascar

La sélection de Vakinankaratra a remporté son premier titre de champion de Madagascar, hier, à By-pass après avoir battu l'Elgeco Plus par 1 but à 0.

Le club Disciples FC Vakinankaratra a écrit une nouvelle page d'histoire en remportant, pour la première fois, le titre de champion de Madagascar lors de la « Coca-Cola Pureplay Football League 2024 », hier, au Stade de By-pass. Dans une finale tendue, les joueurs de Disciples FC ont réussi à battre Elgeco Plus sur le score étroit de 1 but à 0, grâce à un but marqué en prolongation. Le match, qui s'est déroulé devant une foule enthousiaste, a été un véritable combat d'endurance entre les deux équipes.

Après un temps réglementaire où aucune des formations n'a réussi à ouvrir le score, la tension s'est intensifiée lors des prolongations. C'est finalement à la 94e minute que le défenseur central de l'Elgeco Plus, Tsila, a malheureusement marqué contre son camp sur une frappe légèrement centrée depuis l'aile gauche par Bolo.

Ce but a donné l'avantage au Disciples FC, 1 à 0, à la mi-temps de la prolongation. Malgré les efforts de la formation d'Analamanga pour égaliser, les défenseurs du Disciples ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final. « Nous avons pris notre revanche contre l'Elgeco Plus. Nous avons exercé un pressing haut et avons fait preuve de patience pour chercher ce but de la victoire. Je tiens à féliciter mes joueurs, le staff technique et le président du club pour leurs efforts qui nous ont permis de remporter ce match », a exprimé Rija Juvence, l'entraîneur de Disciples FC.

En plus du prestigieux trophée remporté lors de ce premier sacre, le Disciples FC de Vakinankaratra a reçu une récompense de 20 millions d'ariary et aura l'honneur de représenter Madagascar à la Ligue des Champions africaine. « C'est un grand défi pour nous de rivaliser avec les clubs africains et nous sommes prêts à relever ce challenge. Pour y parvenir, il est crucial de renforcer notre équipe pour être compétitifs contre nos adversaires africains. En ce qui concerne notre terrain, si le Stade de Mahamasina n'est pas encore prêt à accueillir des matchs, nous devrons nous contenter du Stade de By-pass », a souligné l'entraîneur du Disciples. Selon le président de la Fédération, Alfred Randriamanampisoa : « Nous travaillons pour achever les travaux du Stade de Mahamasina à temps, car c'est un honneur pour nous d'accueillir des matchs à domicile. Cependant, les clubs auront toujours le choix de jouer leurs matchs aller-retour à l'extérieur ou dans un autre stade si nécessaire. En tant que fédération, notre rôle est de soutenir et d'assister les clubs dans leurs besoins ». La prochaine saison débutera en septembre, avec une structure de compétition répartie en deux conférences (Nord et Sud), permettant à chaque équipe de se mesurer à l'ensemble des clubs participants à travers des matchs aller-retour.