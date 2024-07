Madagascar: République de Corée - 10 000 tonnes de riz pour l'intervention d'urgence du PAM

Permettre une aisance à plus de 416 000 bénéficiaires dans le sud et le sud-est de Madagascar. Tel est l'objectif de cette contribution que vient de faire la République de Corée.

Un soutien d'une valeur de 9,4 millions de dollars américains au Gouvernement malgache à travers le Programme Alimentire Mondial (PAM) et qui entend « renforcer sa réponse d'urgence dans les zones particulièrement touchées par le changement climatique. » Les milliers de Malgaches bénéficiaires de cet appui sont, en effet, « en première ligne de la crise climatique et subissent des événements climatiques extrêmes récurrents tels que des sécheresses et des cyclones. »

Conséquences, plus de 1,31 million de personnes sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire. La combinaison des chocs climatiques croissants et la récession économique ont grandement affecté la capacité des populations à y faire face. « La Corée réitère son engagement à accompagner Madagascar dans ses efforts continus de développement à travers différents projets de coopération. Elle accorde une importance particulière à l'appui des personnes dans le besoin, vulnérables à cause des aléas climatiques et de la sécheresse. C'est dans cette optique que le gouvernement coréen a décidé d'apporter du soutien au PAM », a réaffirmé S.E. Ji Hyun Park, ambassadeur de la République de Corée à Madagascar.