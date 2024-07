Sénégal: 30ème anniversaire de la radio - SUDFM, un solide outil médiatique, artisan de paix et développement en Casamance

Fort de ses 28 ans de présence dans la région sud, Sud FM a su imprimer sa marque dans les questions de paix et de développement de la région. La radio Sud Fm reste un solide outil médiatique qui poursuit sa longue marche dans cette partie méridionale du pays en mettant sur orbite son économie et les aspirations d'une paix définitive.

Témoin des grands évènements du pays depuis 1994, la radio SudFM poursuit sa longue marche dans le sud du pays. De Ziguinchor à Senoba, en passant par Bignona, Bounkiling, du Capskiring à Sédhiou en passant par Oussouye, Kolda et les différentes localités insulaires de la région , la radio Sud fait depuis partie du quotidien des Casamançais.

Plus qu'une radio, SudFm a fini de jouer pleinement sa partition dans le développement et la recherche de la paix en Casamance, dans une région qui met sur orbite son secteur économique. Artisan ou compagnon d'une région qui dessine les conteurs d'une paix définitive à la faveur de l'accalmie, Sud comme l'appellent les auditeurs est bien ancrée dans le sud du pays et même au-delà des frontières de cette région méridionale, en Gambie et en Guinée Bissau.

Le défi de l'information crédible relevé depuis, la radio SudFM ratisse large avec son réseau régional techniquement amélioré même si des efforts restent encore à faire à ce niveau. La prolifération de fréquences FM dans la région influe parfois sur la qualité de l'écoute de la radio dans la région.

Une télévision de Sud restant encore une forte exigence de ses auditeurs, la radio Sud persiste encore et toujours comme un solide outil médiatique qui continue d'informer, de divertir et de former à la grande satisfaction des populations du sud du pays.

SudFm, cette radio qui se débrouille seule avec ses responsables et dirigeants continue de briller par un de ses slogans « Informer juste et vrai » à la grande satisfaction de ses auditeurs qui apprécient ses programmes aussi bien au niveau national qu'au niveau régional.

Fort de ses 30 ans d'existence ce 1er juillet, Sud Fm qui s'est déployée en Casamance en 1996 fête aujourd'hui également ses 28 bougies à Ziguinchor sur la Casamance naturelle à travers sa fréquence 95. 6 FM. « Sud » comme aiment bien l'appeler ses auditeurs est bien ancrée dans le sud.