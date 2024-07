Congo-Kinshasa: Beni - La MONUSCO encourage les médias à travailler avec professionnalisme

Le chef de bureau de la MONUSCO/Beni (Nord-Kivu), Josiah Obat a encouragé, dimanche 30 juin, les médias de ce coin du pays à vérifier les faits et à recouper leurs sources avant toute diffusion pour garder l'équilibre

Il l'a dit lors d'un déjeuner de presse organisé à Beni, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. A cette occasion, Josiah Obat a dit reconnaitre le travail de la presse dans l'accompagnement de la mission onusienne dans la région de Beni.

Les journalistes présents à la rencontre ont salué la parfaite collaboration entre la presse et la MONUSCO. Pour eux, ce rapprochement leur permet d'être beaucoup plus professionnels. « Avec ce genre d'activités, on arrive à se rapprocher de la MONUSCO et elle arrive à se rapprocher de la population à travers la presse. La MONUSCO a beaucoup aidé les journalistes de la région de Beni avec des formations. Aussi la MONUSCO est allée loin jusqu'à doter de matériels certaines radios de la région de Beni », s'est réjouie Diane Kyanga, journaliste indépendante.

Pour sa part, le Directeur de la Radio Espoir à Beni, Shada Juma, a suggéré que la mission onusienne multiplie les séances de formation des journalistes locaux avant son retrait de la zone : « Il ne faudrait pas que la MONUSCO s'arrête par là. On apprend chaque jour, nous ne pensons pas déjà avoir atteint la perfection dans ce métier. Voilà pourquoi il est très important que la mission onusienne continue à nous former pour qu'après le départ de la MONUSCO que partout où ils seront dans le monde qu'ils ont laissé une presse professionnelle dans la région de Beni ». Une trentaine de journalistes de la ville et territoire de Beni, dont sept femmes, mais aussi, quelques acteurs de la société civile locale ont pris part à cette session de formation.