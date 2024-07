Cameroun: Lancement de l'application Afree au pays

Le lancement tant attendu de l'application AFREE a marqué un tournant significatif ce samedi 29 juin à Douala, où une plateforme sociale révolutionnaire conçue pour répondre aux besoins uniques du continent africain a été présentée au camerounais.

AFREE se distingue par sa facilité d'utilisation et sa richesse en fonctionnalités, offrant aux utilisateurs africains une plateforme pour se connecter, partager et découvrir sans compromettre leur vie privée. Cette initiative, fruit d'une collaboration internationale, est née de la reconnaissance des lacunes non comblées par d'autres réseaux sociaux. Le choix du Cameroun comme premier marché pour tester l'application souligne l'engagement d'AFREE à développer une solution adaptée localement. Les retours des utilisateurs guideront le développement de futures versions destinées à être déployées à travers le continent. Le nom "AFREE" incarne une vision d'une Afrique libre et audacieuse, tout en intégrant des influences et des contributions variées, y compris celles des ressortissants du Kyrghizistan, qui ont joué un rôle clé dans la conception de la plateforme.

AFREE permettra aux utilisateurs de publier des contenus variés tels que vidéos et textes, tout en personnalisant leur profil selon leurs intérêts. Ngo Towata, PCO d'AFREE, a souligné que cette plateforme encouragera une diversité de modèles d'influenceurs, s'éloignant des normes actuelles des réseaux sociaux. En remplaçant plusieurs applications existantes, AFREE simplifie l'expérience numérique des utilisateurs africains en regroupant diverses fonctionnalités en une seule plateforme intuitive. De plus, AFREE vise à être monétisable pour les Africains, offrant ainsi des opportunités économiques nouvelles et accessibles à travers la création de contenu et l'engagement communautaire.

Maog Charles, Directeur Afrique Centrale, a souligné l'importance de l'application pour l'autonomisation des jeunes africains, déclarant : "AFREE permet à chacun de réaliser son potentiel en défiant les conventions établies et en répondant aux besoins ignorés par d'autres plateformes. Nous nous battons pour une reconnaissance équitable dans la monétisation des plateformes numériques, une mission au coeur de notre projet." AFREE représente bien plus qu'une simple application : c'est une déclaration audacieuse de l'Afrique moderne, prête à se positionner au premier plan de l'innovation sociale et technologique mondiale.