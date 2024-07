Cameroun: Brenda Biya - Christian Ntimbane Bomo dénonce une campagne de « banalisation de la déviance »

La diffusion des photos de Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, en compagnie d'une femme présentée comme sa compagne, a suscité une vive polémique dans le pays. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2025, Christian Ntimbane Bomo, a dénoncé une campagne publicitaire savamment orchestrée visant à "banaliser et normaliser l'homosexualité" au Cameroun.

"Une infraction en droit pénal camerounais et une abomination devant Dieu"

Dans un communiqué publié le 29 juin, M. Ntimbane Bomo a qualifié la diffusion de ces images de "honteuse" et a appelé les Camerounais à ne pas y participer. Il a rappelé que l'homosexualité est illégale au Cameroun et passible d'une peine d'emprisonnement. Le candidat a également condamné l'attitude de Brenda Biya, la qualifiant d'"abomination devant Dieu".

"Un black out sur ces images"

M. Ntimbane Bomo a exhorté les Camerounais à faire un "black out" sur ces images et à ne pas les relayer. Il a appelé les parents à sensibiliser leurs enfants sur les dangers de l'homosexualité et à leur inculquer les valeurs morales et religieuses traditionnelles.

Une controverse qui s'intensifie

La sortie de M. Ntimbane Bomo a relancé la controverse sur l'homosexualité au Cameroun. Le sujet est tabou dans le pays et suscite de vives tensions entre les partisans de la tradition et les défenseurs des droits des homosexuels. L'élection présidentielle de 2025 s'annonce d'ores et déjà comme un scrutin clivant. La question de l'homosexualité pourrait devenir un enjeu majeur de la campagne.