Angola: Expo Recicla montre la capacité du pays de réutiliser les déchets

Luanda — L'Expo Recicla est une excellente occasion de montrer la capacité de l'Angola à recycler les déchets qu'il produit, a déclaré la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho.

La troisième édition d'Expo Recicla a démarré samedi, à Luanda, sous la direction de la ministre, pour qui l'événement permet aussi d'encourager les entreprises, les coopératives et les jeunes entrepreneurs qui travaillent dans ce secteur. L'Expo Recicla est donc une excellente opportunité pour établir des partenariats dans le même secteur d'activité et dans d'autres secteurs, a-t-elle déclaré. Pour la ministre, cette édition qui se termine ce dimanche, constitue une étape importante de la tenue annuelle de cet événement qui consiste à présenter le secteur du recyclage en Angola.

Elle a cependant félicité le service réalisé par l'Agence nationale des déchets (ANR), en partenariat avec les acteurs de la société civile, tels que les associations de la protection de l'environnement, les entreprises privées, mais aussi les jeunes et les enfants dans la réutilisation et la valorisation des déchets. Elle a profité de l'occasion pour saluer les entreprises publiques et les banques qui participent dans le processus de récolte et de recyclage des résidus.

Selon la ministre, l'objectif est de faire en sorte que l'Expo Recicla devienne une initiative nationale, susceptible de regrouper les entreprises de toutes les 18 provinces du pays. La première édition a eu lieu en 2021, avec la participation de 50 exposants et plus d'un millier de visiteurs. La seconde, en 2023, a enregistré un plus grand nombre de visiteurs et d'exposants, avec un chiffre d'affaires évalué à plus de cent millions de Kwanzas.