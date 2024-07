Afrique: Le Cameroun invité à accélérer le partage des ressources petro gazières avec le Nigéria

Alors que l'assemblée générale des nations Unis est présidée par l'ex premier ministre camerounais, Yang Philémon, son représentant pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, le Mozambicain Leonardo Santos Simão qui préside également la Commission mixte Cameroun-Nigeria, exhorte les deux pays , Nigeria et Cameroun à accélérer le processus d'exploitation et de partage des ressources petro gazières le long des frontières.

Ce sujet a été évoqué le 27 juin dernier lors de la 6e session extraordinaire de cette instance , le potentiel dans cette zone n'a pas encore été évalué.Malgre la signature des accords de rétrocession et la finalisation de la démarcation, les convoitises persistent du côté Nigéria.Se'in les experts en Afrique Centrale, seule le partage de la production calmerait les à petit du Nigeria sur ces territoires.

Après la signature d'un sur le partage par le Cameroun et la Guinée équatoriale des ressources gazières situées à la frontière des deux pays , le Cameroun invité une seconde fois à signer un nouvel accord avec le Nigeria.En 2023 précisément sur les gisements gaziers et pétroliers de Yoyo au Cameroun et Yolanda en Guinée équatoriale, c'est un volume total de 7 079,25 milliards de mètres cubes qui seront conjointement exploités par les deux pays , 84 % des réserves appartiennent au Cameroun , et 16% à son voisin équato-guinéen.