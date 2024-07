Sénégal: Laboratoire de recherches économiques et monétaires - Le colloque annuel prévu du 20 au 22 novembre prochain à Dakar et Ziguinchor

Le Laboratoire de recherches économiques et monétaires (Larem) organise du 20 au 22 novembre prochain à Dakar et Ziguinchor, un colloque pour l'année 2024 sur le thème « Monnaie, convertibilité et souveraineté : quels enjeux économiques, sociaux, juridiques et politiques pour le Franc CFA ».

Selon un communiqué de presse, des contributions présentées et des résultats des discussions seront tirées des notes de politiques (Policy brief), qui pourraient constituer des recommandations aux autorités politiques pour leur fournir une série d'arguments monétaires, ainsi qu'aux différentes parties prenantes intéressées par cette problématique du Franc Cfa. Ce colloque a pour objectif d'apporter une contribution scientifique à la problématique de souveraineté monétaire de la zone FCfa.

Les objectifs spécifiques suivants sont visés par le colloque : mobiliser les universitaires pour un débat scientifique fécond sur la problématique ; analyser les dimensions historiques, politiques, juridiques, sociologiques et anthropologiques de la monnaie dans la zone ouest africaine ; tirer les leçons de l'histoire de la coopération monétaire en Afrique ; discuter du devenir du franc Cfa ; identifier les propositions de réformes pour guider les décision politiques ; discuter des politiques économiques après la monnaie unique. Il sera également question d'analyser les innovations numériques et les problématiques émergentes ; produire un mémorandum assorti à la suite des débats pour mieux renseigner et orienter les actions des parties prenantes (Etats, autorités monétaires, activistes, société civile, etc.).

Le présent colloque propose d'élargir la discussion autour de l'avenir monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Les intervenants se concentreront sur les dimensions économique, commerciale et financière mais aussi sur les aspects juridiques, politiques et géostratégiques de cet avenir monétaire.

Les questions de la souveraineté monétaire, de la convertibilité des monnaies, et de la soutenabilité des régimes change feront l'objet d'une attention particulière. Les contributeurs sont invités à proposer des communications en lien avec les thématiques suivantes : dimensions historiques, politiques, juridiques, sociologiques et anthropologiques de la monnaie dans la zone ; Franc Cfa, au-delà du fédéralisme colonial de l'Aof et de l'Aef; parcours monétaires de la zone franc et des autres zones monétaires en Afrique...