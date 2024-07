Le 17 juin 2024, un maçon du nom de MBOE Gaël Thibaut a été retrouvé assassiné chez le Colonel MEZUI ZO'0 Elie Romans, Commandant du BIR à Yaoundé. La famille de la victime, choquée et indignée, dénonce une torture et réclame justice.

Un meurtre sordide

MBOE Gaël Thibaut, connu de la famille du Colonel et régulièrement employé pour des travaux chez eux, s'est rendu au domicile du Colonel le 17 juin pour le rencontrer. N'ayant pas pu le voir car il était absent, il est reparti chez lui, avant de revenir vers 19 heures.

Quelques heures plus tard, un voisin du Colonel a appelé la famille de MBOE Gaël Thibaut pour leur dire de venir chercher leur frère. En se rendant sur place, les membres de la famille ont découvert leur frère ligoté et gravement blessé, présentant des signes de torture.

Un décès suspect

Malgré leur intervention et le transport urgent de MBOE Gaël Thibaut vers un établissement hospitalier, celui-ci est malheureusement décédé devant le portail du Colonel des suites de ses blessures. La famille soupçonne un traitement violent infligé à leur frère à l'intérieur du domicile du Colonel.

Un passé trouble

Ce drame n'est pas le premier à survenir chez le Colonel MEZUI ZO'0 Elie Romans. En 2021, le soldat de 2e classe Ndo'o Ngomo Steve avait également été retrouvé mort à son domicile à Yaoundé.

Une famille en quête de justice

Dévastée par la perte de leur frère et face à ces événements troublants, la famille de MBOE Gaël Thibaut exige une enquête approfondie et la justice pour leur fils. Ils appellent à ce que la lumière soit faite sur les circonstances de ce meurtre et que les responsables soient punis.

Un appel à la mobilisation

Ce fait divers tragique soulève des interrogations quant aux agissements du Colonel MEZUI ZO'0 Elie Romans et met en lumière la violence qui gangrène la société camerounaise. La famille de MBOE Gaël Thibaut lance un appel à la mobilisation pour que justice soit faite et que de tels actes ne se reproduisent plus.