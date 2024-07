Cameroun: Le téléphone du chimpanzé - Un conte qui unit les enfants en cette période de vacances

C'est dans le cadre du concept "les matinées de Contes" lancé l'année dernière que cette activité de vacances pour le compte de cette année 2024 a été lancée ce 29 juin 2024 au Centre Culturel Ubuntu.

Une initiative du jeune percussionniste camerounais Michel YETNA ,membre du célèbre groupe artistique le collectif le Kemit 7 de Ruben BINAM, plus connu sous son nom artistique "My_ Percussions". Son concept les "Matinées de Contes" au-delà de divertir et de détendre les jeunes vacanciers pendant la période de vacances, ce concept mis sur pied a deux volets : "l'apprentissage du Conte et les instruments artistiques" ( percussion ). Car a t-on coutume de le dire , l'éveil artistique se stimule dès le bas âge à la rencontre des différents Arts.

Pour cette première session du mois de juin, les jeunes vacanciers ont répondu à l'appel, lancé ce samedi 29 juin au Centre Culturel Ubuntu par ces deux génies et passionnés de l'Art : le Conteur camerounais Show AZAZOU et My_Percussions.

Il faut le préciser, deux temps forts ont meublés cette rencontre : enseignement et apprentissage du genre littéraire le Conte menée des mains de maître par le Conteur Show AZAZOU , il s'agissait pour ce dernier de jauger le niveau intellectuel de chaque enfant sur ce que c'est que le conte, un exemple de conte, les types de conte, que véhicule le message autour d'un conte, pourquoi le conte pour enfant.

La deuxième phase axée sur la percussion , My_Percussions l'initiateur des matinées de contes, professionnel dans la percussion a édifié ces jeunes enfants sur les différents types de percussion, ces derniers ont pu toucher du doigt partant des métallophones aux xylophones, une trillade d'instruments décoraient la scène : Tam -Tam, Djembé, Piano, Balafon etc. Nos jeunes vacanciers très attentifs et émerveillés par cette triade d'instruments qui font la beauté des sons et rythmes africains.

"Le téléphone du chimpanzé" conte du jour qui est venu clôturer cette première session de juin du concept "les Matinées de Contes". Show AZAZOU dans son élément, sous l'accompagnement de My_Percussions, ils ont fait voyager les enfants dans ce récit très coloré, ludique et instructif c'est en choeur, après chaque étape que les jeunes conteurs en herbe reprenaient ensemble le refrain" Roudjé, Roudjé ...ché...ché...ché" ; la morale de ce conte, c'est tout simplement l'importance d'un parent dans la vie d'un enfant.

Après 1h 30 d'horloge, le conte "le téléphone du chimpanzé" s'est refermé autour d'une photo souvenir pour immortaliser cet instant laissant place à la prochaine session annoncée pour le mois de juillet prochain.