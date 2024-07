Cameroun: Michelle Ndoki rend hommage à Maurice Kamto - « Il a transformé la vie politique au pays »

Michelle Ndoki, figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes, femme politique et avocate engagée au Cameroun, salue l'immense contribution de Maurice Kamto à la vie politique du pays.

Mme Ndoki a tenu à rendre hommage au président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et candidat à l'élection présidentielle de 2025. "J'admire la force de l'engagement de Maurice Kamto", a-t-elle déclaré. "C'est quelqu'un qui a une capacité de concentration par rapport à un objectif qui est absolument phénoménal." Selon elle, Maurice Kamto a joué un rôle crucial dans la transformation du paysage politique camerounais en introduisant des débats de qualité et en exigeant des leaders politiques une plus grande redevabilité envers le peuple.

"Il a transformé la vie politique au Cameroun", a-t-elle affirmé. "Ce monsieur a fait en sorte que tout le monde trouve normal d'exiger des leaders politiques de la qualité. Maurice Kamto a introduit les débats politiques autour des programmes. Le Cameroun lui doit grande reconnaissance." Michelle Ndoki a également souligné l'engagement indéfectible de Maurice Kamto dans la lutte pour la justice et la démocratie au Cameroun.

"C'est un homme qui se bat pour ses convictions, qui n'a jamais cédé face à l'injustice et à l'arbitraire", a-t-elle déclaré. "Il est un modèle pour la jeunesse camerounaise et une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à un Cameroun meilleur." L'hommage de Michelle Ndoki à Maurice Kamto vient conforter la position de ce dernier comme un leader politique de premier plan au Cameroun. Son engagement, sa détermination et sa vision pour le pays font de lui un candidat sérieux à l'élection présidentielle de 2025.

L'avenir dira si Maurice Kamto parviendra à concrétiser son rêve d'un Cameroun uni, prospère et démocratique. Mais une chose est sûre : son passage sur la scène politique camerounaise aura marqué durablement le pays.