Niger: La Banque mondiale soutient la sécurité alimentaire et la résilience climatique des ménages nigériens

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé ce jour un financement destiné à soutenir les secteurs de l'agriculture et de l'élevage au Niger afin qu'ils deviennent plus productifs, bénéficient d'un meilleur accès aux marchés et stimulent les investissements du secteur privé. Le programme renforcera la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages nigériens ainsi que leur résilience au changement climatique.

Le Projet de modernisation de l'élevage et de l'agriculture (LAMP) bénéficiera d'une enveloppe de financement de l'Association internationale de développement (IDA)* pouvant atteindre 1 milliard de dollars, étalée sur 12 ans et répartie en trois phases se chevauchant. Au cours de la phase 1, qui s'étend jusqu'en 2029 et équivaut à 350 millions de dollars, le projet investira dans des technologies et innovations climato-intelligentes, des systèmes d'irrigation et de bonnes pratiques agricoles et pastorales.

Au Niger, l'agriculture représente près de 40 % du produit intérieur brut du pays et emploie plus de 80 % de la population. Le secteur est très largement tributaire des précipitations. Or celles-ci en raison du changement climatique diminuent et deviennent moins prévisibles, tandis que les températures augmentent. La désertification et l'augmentation de la fréquence des sécheresses et des inondations ont des effets dévastateurs sur les cultures et le bétail. Plus de 3,4 millions de Nigériens sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë.

« Le Niger a la population qui croît le plus rapidement au monde et qui voit ses terres arables diminuer à un rythme extrêmement rapide en raison du changement climatique. La réduction de la dépendance à l'égard de l'agriculture pluviale de subsistance est donc un programme de développement urgent, mais à long terme », a déclaré Han Fraeters, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Niger. « Heureusement, le potentiel d'irrigation du Niger est très important, ce qui signifie que la sécurité alimentaire de la population peut être assurée. Ce programme permettra d'améliorer sensiblement la productivité agricole et animale. Il soutiendra le développement de l'irrigation - 18 000 ha au cours de la première phase seulement. Il permettra également d'améliorer les semences et les races de bétail, et de faciliter l'accès des entrepreneurs à des financements. »

Dans le cadre de sa phase 1, le Projet LAMP devrait permettre d'augmenter les rendements des principales cultures et le volume commercialisé de produits agricoles et d'élevage. Le projet renforcera la résilience climatique de 1,5 million de personnes, dont 500 000 jeunes et près de 700 000 femmes et filles.

D'ici la fin du programme, 5 millions de personnes devraient avoir renforcé leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, et 3 millions de personnes auront renforcé leur résilience aux risques climatiques. Ce programme ambitieux permettra d'améliorer considérablement la productivité agricole et animale et de transformer le secteur.

*L'Association internationale de développement (IDA) est l'institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres. Fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à taux faible ou nul pour financer des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des plus démunis. L'IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Les ressources de l'IDA apportent des changements positifs dans la vie de 1,6 milliard de personnes. Depuis sa création, l'IDA a soutenu des activités de développement dans 113 pays. Le volume annuel de ses engagements s'est élevé en moyenne à 21 milliards de dollars au cours des trois dernières années, 61 % environ de ce montant étant destinés à l'Afrique.

* 1 dollar des États-Unis = 611,879 XOF au 26 juin 2024.