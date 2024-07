Gabon: Forum National - Premier ministre Raymond Ndong Sima lance le Forum sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises

Le 27 juin 2024, le Premier ministre et chef du gouvernement de la Transition, Raymond Ndong Sima, a présidé la cérémonie de lancement du Forum national sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), ayant pour thème "Défis et enjeux de la réglementation de la RSE en République Gabonaise pour une croissance inclusive".

Ce forum, qui s'est déroulé du 27 au 30 juin 2024, a vu la présence du Vice-Premier ministre, de la ministre de tutelle Parfaite Amouyeme Ollame, des membres du gouvernement et de plusieurs partenaires socio-économiques. Placé sous le haut patronage du Président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema, cet événement marque une étape importante pour la promotion de la RSE au Gabon.

Une Vision de Développement Durable

Parfaite Amouyeme Ollame, ministre du Commerce, des PME/PMI et chargée des activités génératrices de revenus, a souligné que concilier les enjeux socio-économiques et environnementaux est essentiel pour un développement durable. Elle a rappelé que la RSE est le visage humain de l'économie, soulignant le lien fondamental entre l'activité économique et le bien-être humain.

Un Appel à la Responsabilité Partagée

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a félicité cette initiative avant de rappeler la responsabilité de l'État en tant que garant de la cohésion nationale et du développement du pays. Il a souligné la nécessité pour l'État de recevoir le soutien des entreprises face aux nouveaux défis économiques et sociaux. Il a invité les entreprises à mettre l'accent sur l'action privée pour bâtir une relation de confiance avec les pouvoirs publics, indispensable à la mise en oeuvre efficace de la RSE.

Une Exigence Morale et Collective

Raymond Ndong Sima a affirmé que la RSE constitue un enjeu de gouvernance pour le présent et l'avenir. Il a rappelé aux chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, de se conformer aux exigences fixées par la collectivité, qui deviennent ainsi des exigences morales.

Un Engagement pour les Générations Futures

Le gouvernement de la Transition, visant à restaurer les valeurs collectives, s'implique pleinement dans cette démarche visant à réconcilier l'intérêt privé et l'intérêt public. Cette relation, si elle se solidifie, reposera sur la responsabilité, la proximité, l'efficacité et la solidarité. Raymond Ndong Sima a affirmé que l'adhésion au programme de la RSE est dans l'intérêt de chaque entreprise, la qualifiant de démarche positive et stratégique pour préserver le capital des générations futures.

Appel aux Énergies Renouvelables

Le Premier ministre a invité les entreprises hésitantes à adopter ce mécanisme fructueux et à investir dans les énergies renouvelables. Il a exprimé le souhait ardent de voir ce forum enrichir le cadre conceptuel de la RSE comme un engagement civique et une participation active à la vie de la cité.

Une Réflexion sur l'Équité Territoriale

En conclusion, Raymond Ndong Sima a attiré l'attention sur l'importance de l'équité territoriale. Il a déclaré : "Si l'intervention de l'entreprise se limite aux seuls endroits où elle exerce son activité, nous pourrions être les témoins d'un décrochage de certaines parties du territoire au profit de celles où des activités d'extraction sont en cours." Il a ainsi souligné la nécessité de considérer l'impact global des entreprises sur l'ensemble du territoire national.

Ce forum représente une opportunité pour les acteurs économiques et sociaux de se mobiliser autour de la RSE afin de favoriser une croissance inclusive et durable en République Gabonaise.