Soudan: Crise alimentaire au pays - Le PAM a besoin des fonds et d'un accès humanitaire pour éviter la famine

Selon le nouveau rapport IPC, 755 000 personnes sont au plus haut niveau de l'insécurité alimentaire dans la plus grande crise de la faim au monde, prévient le Programme alimentaire mondial.

Dans la ville orientale de Port-Soudan, où des dizaines de milliers de déplacés de guerre cherchent refuge, des nourrissons fragiles aux bras fins enregistrent des niveaux de malnutrition dangereusement élevés. Des gens affamés remplissent les écoles et autres centres d'habitation de fortune, s'accrochant aux maigres biens de leur ancienne vie. Partout au Soudan, troisième plus grand pays d'Afrique, d'innombrables histoires de deuil font écho - alors que des millions de personnes luttent pour survivre.

"J'ai perdu ma maison, j'ai perdu toute ma famille", déclare Fawziya Abdullah Adam, une main se protégeant les yeux alors qu'elle est assise, décrivant comment elle a fui son foyer déchirée par la guerre, au nord de la capitale soudanaise, Khartoum. "Nous avons perdu tout ce qui était important."

Adam a de la chance d'être en vie. En plus d'un an, le conflit au Soudan a tué des milliers de personnes et déraciné plus de 9 millions de personnes, créant ainsi la plus grande crise de déplacement au monde. Aujourd'hui, elle pousse ce pays d'Afrique de l'Est au bord de la famine.

Plus de la moitié de la population du pays, soit environ 26 millions de personnes, est désormais confrontée à une insécurité alimentaire aiguë, soit 14 millions de plus qu'avant le conflit. Parmi ce nombre, quelque 8,5 millions sont en phase 4 de l'IPC - le niveau 'd'urgence' de l'outil mondial de mesure de la faim, le Cadre intégré de la Classification de la sécurité alimentaire (une initiative collaborative impliquant plus de 20 partenaires, dont des gouvernements, des agences des Nations Unies et des ONG).

Le dernier rapport, publié le 27 juin, fait état d'un nombre alarmant de 755 000 personnes souffrant d'une faim catastrophique, en phase 5 de l'IPC - le niveau d'insécurité alimentaire le plus grave.

"Je n'ai jamais été témoin d'une situation dans laquelle la sécurité alimentaire s'enfonce quotidiennement dans un niveau catastrophique", déclare Eddie Rowe, directeur pays du Programme alimentaire mondial (PAM) pour le Soudan. "Pourtant, c'est ce qui se passe, en particulier dans les zones touchées par le conflit comme les régions du Darfour et du Kordofan, l'État de Gezira et le sud de Khartoum."

En effet, la situation de la faim pourrait fortement s'aggraver à mesure que les combats font rage et que les pluies s'installent - c'est en juin que commence la "saison de la faim", alors que de vastes communautés perdent l'accès aux routes et aux marchés. La diminution des fonds et l'accès humanitaire limité empêchent les agences humanitaires telles que le PAM de les atteindre.

La conséquence en est un 'déplacement massif régulier', car les gens se déplacent vers des centres dispersés à travers le pays, où ils savent qu'ils pourront recevoir de l'aide.

"Et c'est très effrayant, car alors que nous faisons de notre mieux pour parvenir aux endroits difficiles à atteindre, l'accès - restreint par les lignes de conflit changeantes - nous empêche de soutenir les gens", explique Rowe.

"Nous intensifions notre intervention d'urgence pour éviter une véritable famine et sauver des vies avant qu'il ne soit trop tard", ajoute-t-il. "C'est une course contre la montre. Nous avons besoin d'un accès sans entrave. Si nous y avons accès et si nous disposons de financements, nous pourrons éviter une véritable famine."

Rowe souligne l'impact du travail du PAM au cours de l'année écoulée : les nouveaux chiffres de l'IPC seraient bien plus élevés si l'aide alimentaire du PAM n'avait pas atteint certains endroits. "Malgré tous les défis, dans les États du Darfour, par exemple, nous avons pu distribuer plus de 7 500 tonnes de nourriture à plus d'un million de personnes", explique Rowe.

Les chiffres de l'IPC font suite à une série d'autres rapports sombres. Les résultats de mai ont montré que près de 3,7 millions d'enfants soudanais âgés de moins de 5 ans souffraient de malnutrition aiguë, et que 750 000 souffraient de malnutrition aiguë sévère.

Cette hausse est due au manque d'accès à des aliments nutritifs, à l'eau potable, à l'assainissement et à un risque accru de maladie. Ces facteurs de malnutrition ont tous fortement augmenté depuis le début du conflit au Soudan, il y a plus d'un an.

Le PAM a distribué de la nourriture, de l'argent et une assistance nutritionnelle à quelque 6,8 millions de personnes, dont plus de 3 millions que nous avons soutenus cette année. L'objectif est d'atteindre 5 millions de personnes supplémentaires grâce à l'aide alimentaire d'ici la fin 2024, "si nous avons l'accès et le financement", explique Rowe, soulignant que "nous avons besoin des deux - maintenant".

Pour Fawziya Adam, l'aide du PAM est une bouée de sauvetage. Après avoir perdu contact avec sa famille, elle a d'abord fui vers Wad Madani, capitale de l'État de Jazira, au centre du Soudan, autrefois le grenier du Soudan. Lorsque les combats ont ravagé la ville en décembre dernier, elle a de nouveau fui, cette fois à des centaines de kilomètres vers Port-Soudan.

"Ils nous ont fourni de la farine de blé, de l'huile et des repas supplémentaires pour les enfants", dit-elle, ajoutant que les mères recevaient également cet aliment enrichi.

La fille de Magedah Adam (aucun lien de parenté avec Fawziya) a reçu un traitement juste avant qu'il ne soit trop tard. "Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, si c'était une infection, le paludisme ou une fièvre", a déclaré Magedah au PAM, alors qu'elle berçait la petite fille, vêtue d'une robe blanche à froufrous, dans un camp pour personnes déplacées à Port-Soudan - la ville de la mer Rouge reste une relative oasis face aux combats qui font rage ailleurs dans le pays.

Magedah et sa famille ont parcouru 800 km pour arriver ici après qu'une bombe soit tombée près de leur domicile à Khartoum. Une fois installée, Magedah a emmené sa fille dans un centre de santé soutenu par le PAM. À ce moment-là, la jeune fille était si malade qu'elle ne pouvait plus marcher.

"Ils ont pris des mesures, lui ont donné des vitamines et m'ont dit qu'elle était très faible", raconte-t-elle.

Depuis, sa fille a rebondi et marche à nouveau, grâce aux soins et aux compléments nutritionnels spécifiques qu'elle a reçus. "Merci à Dieu", dit Magedah.

Mais d'autres enfants pourraient connaître un destin plus sombre. La malnutrition aiguë met des vies en danger. Un enfant malnutri a jusqu'à 11 fois plus de risques de mourir qu'un enfant bien nourri. Même les enfants qui guérissent risquent d'avoir des conséquences à vie sur leur développement physique et cognitif, avec des revers d'autant plus graves si la malnutrition reste longtemps sans traitement.

De nombreuses femmes enceintes et/ou qui allaitent ont également atteint des niveaux de malnutrition alarmants. "Nous sommes sur le point de perdre la prochaine génération à cause de la malnutrition", déclare Eddie Rowe du PAM.

Alors que Rowe implore les parties en guerre d'accorder l'accès, en soulignant les principes de neutralité et d'impartialité qui guident le travail des acteurs humanitaires tels que le PAM, il appelle les donateurs à continuer de donner généreusement. "Mais permettez-moi de nuancer l'élément de financement", dit-il. "Il doit y avoir un financement 'flexible' pour nous permettre de nous adapter au mode d'assistance le plus efficace et le plus efficient, qu'il s'agisse d'aide en vivres ou en espèces, ou de la possibilité de nous procurer localement ou d'effectuer des transferts en espèces dans les zones où les marchés fonctionnent."

Il ajoute : "Le Soudan connaît la plus grande crise alimentaire au monde - nous devons agir maintenant pour soutenir le peuple soudanais dans ses heures les plus sombres."