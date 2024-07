Madagascar: Rallye Asacm - Une deuxième manche ouverte

Le Rallye Asacm, deuxième manche du championnat de Madagascar, aura lieu les 13 et 14 juillet du côté d'Andranovelona, aux alentours de la Route nationale 4.

Un deuxième rallye plein de suspense. À moins d'un mois de la manche inaugurale en début juin, le Rallye Asacm, comptant pour la deuxième manche du championnat de Madagascar, aura lieu les 13 et 14 juillet. Celui-ci se déroulera du côté de la Route nationale 4, comme lors de la précédente édition en 2023. Ce sera une occasion pour les leaders dans le Top 3 de creuser l'écart. Le champion national en titre, Mathieu Andrianjafy, a remporté la victoire du Rallye Motul, sur Subaru. Frédéric Rabekoto, sur Subaru, a fini deuxième et Faniry Rasoamaromaka a complété le podium, au volant de sa Peugeot 208 T16.

Cette prochaine manche sera aussi une occasion pour d'autres grosses pointures qui ont abandonné de rectifier leur tir et de rattraper leur retard. C'est le cas de Mika Rasoamaromaka, sur Mitsubishi Lancer Evo X, et Olivier Ramiandrisoa, au volant d'une Mitsubishi Evo X. Dix épreuves spéciales, dont quatre différentes, longues de 138 km seront au menu des concurrents. La distance totale avec les liaisons s'élève à 245 km. Quatre spéciales seront au programme le samedi et six le dimanche, presque les mêmes empruntées l'an passé.

Rigueur

L'organisateur va garder le même parc de réparation sous la forêt de sapin du ministère des Finances et du Budget à Andranovelona et le parc fermé de nuit à l'Espace Tsararoa, afin d'éviter l'incident ou plutôt les sabotages à l'encontre de quelques voitures en 2022. L'inscription a été ouverte samedi et sera clôturée le jeudi 4 juillet à 17h. Les concurrents auront droit à un seul passage de reconnaissance le samedi 6 juillet, le dimanche 7, le mardi 9 ou le mercredi 10 juillet. Un tracking GPS à utiliser durant la reconnaissance sera distribué à chaque équipage.

%

« Chaque équipage devrait mettre en marche le tracking à l'entrée des spéciales et il devrait le rendre aux officiels à la sortie (...). S'il ne met pas en marche le tracking, il sera pénalisé selon l'article 9.4 du règlement de compétition et considéré comme ayant refusé le départ », a avisé le président de la fédération, Jimmy Rakotofiringa, lors de la réunion d'informations du samedi. Comme lors de la première manche, une parade des voitures engagées est prévue le vendredi 12 juillet après la visite technique à Ambodivoara, au By Pass. Cinq manches figurent dans le calendrier du championnat des rallyes cette saison.

Parcours

Samedi 13 juillet

10h59 (ES1) Ankafotra « D »-Ankafotra « G » (8,87 km)

13h18 (ES2) Mahabo Fatsakana-Ankilalema entrée 1 (9,22 km)

13h37 (ES3) Ankilalema sortie-Tetezambato 1 (19,66 km)

14h17 (ES4) EPP Ambalamanga-Ambohimarina 1 (14,19 km)

Dimanche 14 juillet

7h54 (ES5) Mahabo Fatsakana-Ankilalema entrée 2 (9,22 km)

8h13 (ES6) Ankilalema sortie-Tetezambato 2 (19,66 km)

8h53 (ES7) EPP Ambalamanga-Ambohimarina 2 (14,19 km)

11h18 (ES8) Mahabo Fatsakana-Ankilalema entrée 3 (9,22 km)

11h37 (ES9) Ankilalema sortie-Tetezambato 3 (19,66 km)

12h17 (ES10) EPP Ambalamanga-Ambohimarina 3 PS (14,19 km)