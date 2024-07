Afrique: Événement à Paris - Onze jeunes malgaches aux Jeux Olympiques

Onze jeunes filles de Bloco Malagasy seront présentes aux Jeux Olympiques à Paris du 27 juillet 2024 au 11 août pour des échanges culturels avec d'autres jeunes du département de Seine-Saint-Denis.

Dans le cadre du projet "Unis par le sport, liés par la culture", le groupe Bloco Malagasy participera aux Jeux Olympiques (JO) de 2024 à Paris. Organisé par l'association ERA 93 et l'association Eau de Coco, ce projet d'échange culturel se déroulera lors des JO 2024 du 27 juillet 2024 au 11 août. Les onze jeunes filles de Bloco Malagasy, originaires de Tuléar et bénéficiaires du Centre d'accompagnement socio-éducatif et musical (Casem), seront présentes en tant que bénévoles. Leur activité principale consistera en un bénévolat sur le site olympique du Parc Georges Valbon à La Courneuve (93), offrant ainsi une opportunité unique de vivre les valeurs de l'olympisme.

Selon l'ONG Bel Avenir, cette initiative est un symbole fort de solidarité internationale et d'engagement commun en faveur de la diversité et de l'inclusion. Les jeunes auront l'occasion de participer à des séances d'initiation et de découverte de différentes disciplines olympiques, ainsi qu'à des ateliers artistiques de musique et de danse. Ces ateliers permettront aux jeunes de s'exprimer et de partager leurs cultures respectives. Des échanges sur des thèmes tels que la citoyenneté, l'inclusion sociale et le développement durable, ainsi que des visites des monuments emblématiques de Paris, sont également prévus.

%

Expérience unique

"Ce séjour interculturel sera une expérience incroyable, permettant à des jeunes de différents pays de se rencontrer et de découvrir mutuellement leurs cultures. Ce séjour marque le début d'une série de projets portés par les associations ERA 93 et Eau de Coco visant à renforcer les liens entre les jeunes du monde entier et à construire un avenir plus harmonieux et respectueux des différences", indique le communiqué.

À noter que Casem est un centre travaillant avec les jeunes filles des milieux populaires de la ville de Tuléar pour les prémunir de la violence, de la pauvreté et des grossesses précoces. "Ce projet, centré autour de l'atelier Bloco Malagasy, vise à promouvoir l'éducation et l'émancipation par l'art et la musique. Nos jeunes bénéficiaires, confrontées à des défis tels que la violence et la pauvreté, trouveront dans cette expérience une source de motivation et de développement personnel", ajoute l'ONG Bel Avenir. "Elles sont prêtes à faire vibrer le monde avec leurs percussions aux JO 2024 à Paris. Elles s'apprêtent à conquérir la scène internationale avec leur talent inouï", conclut l'ONG.