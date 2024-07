Madagascar: Filière crevettes - Sept milliards d'ariary de recettes en trois mois

Les pêcheurs de crevettes ont réalisé plus de sept milliards d'ariary de recettes pour la campagne de 2024.

La situation se présente bien. Les dernières mises à jour sur le site du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, publiées le 17 juin, font état de 7,455 milliards d'ariary de recettes perçues des navires qui ont reçu leurs licences pour la campagne de 2024. Les redevances perçues par navire se chiffrent au total à plus de six milliards d'ariary, tandis que celles liées à l'exportation sont de 1,4 milliards d'ariary. La campagne actuelle a débuté le 1er mars 2024 ; elle est prévue se terminer au mois de novembre de cette année.

Selon le ministère de la Pêche, les données sur la pêche des ressources halieutiques sont régulièrement mises à jour pour plus de transparence. Au regard de ces statistiques, la filière crevettière est encore en train de récupérer de sa situation dans les années précédentes. Il y a cinq sociétés malgaches qui ont reçu leur licence de pêche au début de l'année. Celles-ci disposent en moyenne de cinq à dix chalutiers.

Certifiées Bio

Les chiffres indiquent une entrée en matière assez prometteuse ; néanmoins, il reste difficile de se prononcer prématurément sur la perspective pour les recettes que peuvent générer les crevettes pour cette année. Ces crustacés se vendent en moyenne à 34 000 ariary sur le marché international, selon les prix publiés par la Banque centrale dans sa note de conjoncture. Le fruit de mer est apprécié sur les bonnes tables d'Europe. Les crevettes de Madagascar, issues des zones d'élevage, sont dans certains marchés européens certifiées Bio ou encore Label Rouge, un gage de qualité pour certains distributeurs. Le ministère de la Pêche indique que les exportations de crevettes représentent 12,5% des exportations africaines.

%

Malgré cette place exceptionnelle offerte aux crevettes de Madagascar, la filière de l'or rose a traversé ces dernières années une mauvaise passe. Entre baisse de la production et prolifération de la Pêche illégale et non déclarée (INN), les opérateurs et autorités sont tenaillés sur de multiples fronts. Pendant l'exercice précédent, le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue avait fait état d'une diminution de la production crevettière. En 2023, les navires de pêche ont pêché trois mille cinq cents tonnes de crevettes. Près de 90% de cette production est destinée à l'exportation.

Par rapport aux dix dernières années, la filière a connu un déclin progressif de la production. En 2013, le pays a produit plus de huit mille tonnes de crevettes, dont l'exportation a rapporté 178 milliards d'ariary. En 2023, elle était de trois mille cinq cents tonnes, d'une valeur Free on Board (FOB) de 124 milliards d'ariary. La pêche aux crevettes a néanmoins rapporté 16 milliards d'ariary l'année passée.