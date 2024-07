Madagascar: Gongmyoung et Sodiala envoûtent le CanalOlympia

Dans le cadre du mois de la culture coréenne, le troisième concert de musique s'est tenu au CanalOlympia Andohatapenaka vendredi et samedi, avec la présence du gouvernement malgache, notamment de la ministre des Affaires étrangères et ministre par intérim de la Communication et de la Culture, Rafaravavitafika Rasata, ainsi que d'autres invités d'honneur.

Le concert de vendredi était réservé aux invités, tandis que celui de samedi était ouvert au grand public, offrant la même performance présentée par le groupe coréen Gongmyoung et le groupe malgache Solofo Dimbin'ny Ala dit Sodiala. L'ouverture officielle du mois de la culture a eu lieu vendredi à 18h40, débutant par les hymnes nationaux de la Corée du Sud et de Madagascar. Une série de discours a suivi, dont celui de l'ambassadrice de la Corée du Sud, Park Ji Hyun, et de la ministre Rafaravavitafika Rasata, qui ont officiellement lancé l'événement.

«C'est le premier concert auquel j'assiste à Madagascar depuis ma prise de fonction en tant qu'ambassadrice en février. Pour moi, la musique enrichit l'esprit, reflète la culture d'un pays, embellit la vie quotidienne et exprime nos émotions», déclare l'ambassadrice dans son discours.

«Nous sommes heureux de participer à cet événement coréen qui célèbre la relation diplomatique entre Madagascar et la Corée à travers la culture», exprime la ministre Rasata.

%

Le public, composé de Coréens et de Malgaches, s'est plongé dans les performances des artistes après les discours. Le groupe Sodiala a donné le coup d'envoi du concert en interprétant trois titres, dont «Salama nareo tompoko» de Rakotozafy, réarrangé avec percussion, batterie, flûte, guitare acoustique, basse et kabosy. Ils ont ensuite présenté «Manga foana ny dianao» et «Mandry ve ny ao an-tanàna».

Ensuite, la salle s'est transformée en un voyage musical en Corée grâce à la musique traditionnelle coréenne du groupe Gongmyoung. Composé de quatre membres, le groupe a interprété dix titres, dont «Treasure Island», «Camelopardalis», «Tonghaeya» et autres. La musique traditionnelle coréenne a résonné au CanalOlympia grâce à des instruments comme le Janggu, frappé avec les mains et les baguettes, le Buk, de forme cylindrique, le Jing, un large plat rond frappé avec une baguette munie d'un tampon, le Kkwaenggwari, un petit gong en laiton, le Daegeum, une grande flûte similaire au Sodina malgache mais avec treize trous, et le Taepyeongso, une trompette traditionnelle coréenne.