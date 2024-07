Madagascar: Judo / Camp d'Entraînement - Les vétérans restent très actifs

Sous l'égide de la direction technique nationale, la commission des judokas vétérans organise chaque année un camp d'entraînement. La version 2024 s'est tenue samedi au gymnase d'Ankorondrano. La commission est dirigée par les trois représentants malgaches au championnat du monde des vétérans, en l'occurrence Mamy Dongozo Rasolondraibe, Luc Razafy Rasoanaivo et Heriniaina Vestalys.

Ce dernier s'est hissé l'an passé sur le podium de sa catégorie au championnat du monde.

« L'objectif est d'être judoka et de le rester pour toujours. Il n'y a pas de limite d'âge, nous pouvons continuer la compétition ou devenir entraîneur, arbitre, ou occuper un poste dans l'administration », confie Mamy Dongozo. « Nous voulons rester actifs, travailler davantage sur le kata et les bases du judo. C'est une forme de partage et d'échange entre gradés concernant la méthode d'entraînement », souligne de son côté Vestalys Heriniaina.

La commission envisage de présenter cette année des judokas au championnat du monde des vétérans qui aura lieu du 4 au 7 novembre à Las Vegas, aux États-Unis.

«Nous avons aussi l'idée de proposer à l'Union africaine de judo l'organisation du premier championnat d'Afrique des vétérans et pourquoi pas l'accueillir, vu que le président de l'instance continentale n'est autre que le Malgache Siteny Randrianasoloniako», a évoqué pour sa part Luc Razafy Rasoanaivo. Ce dernier n'a pas manqué d'ajouter que « nous ne devrons pas attendre les experts étrangers pour promouvoir la discipline. Il faut commencer par les échanges et exploiter les nouvelles techniques et innovations sur internet ». Le camp d'entraînement de ce samedi a réuni plus d'une trentaine d'anciens.