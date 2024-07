Madagascar: Le spectacle «Embona sy Hanina» - Un hommage vibrant à Dadah R'Abel au Pk00 Soarano

Le spectacle «Embona sy Hanina» a rendu un hommage émouvant au 70e anniversaire de l'artiste Andrianabela Rakotobe, alias Dadah R'Abel, du groupe Mahaleo, décédé en 2019.

Cet événement, qui s'est déroulé samedi au Pk00 Soarano, a réuni de nombreux artistes et spectateurs pour célébrer l'héritage musical de cette icône malgache. Plus de quarante titres de Dadah R'Abel ont été interprétés par des artistes tels que Benny, Mahery, Farakely, Ony Rakotomalala, Tolotra Rakotonirina, Hery Herinjatovo, le Mahaleo Taranaka, Dama, Voara, et d'autres. La salle était principalement occupée par des spectateurs comme des tontons et tantines qui ont chanté en choeur avec les artistes devant un écran géant projetant des performances et des photos de Dadah R'Abel.

Le spectacle s'est divisé en deux parties. La première a été ouverte par Eric Rason et Farakely interprétant «Ny lalana tsara», suivis de Mahery et Hery avec «Embona sy hanina». Benny, de Lôlo sy ny Tariny, a enflammé la scène avec trois titres : «Fitia Antsokosoko», «Soafara» et «Mandehana makany».

«C'est vraiment un honneur pour moi de rendre hommage à cette grande icône de la musique malgache. Dadah et moi étions des amis proches, et cet hommage est aussi pour mon meilleur ami. En chantant ses titres, je me suis rappelé de nos moments ensemble, notamment lors du premier Mega concert à Mahamasina en 1994 et notre spectacle à Antsonjombe en 2005», partage Benny lors d'une interview après sa prestation.

La deuxième partie du spectacle a été ouverte par Dama, qui a interprété trois titres. Ony, Tolotra et Mahery ont ensuite pris le relais sur scène. Voara et Kaloina, invités surprises de la soirée, ont enchanté le public avec «Ao Izy e» et «Fony isika». Les prestations de Mahaleo Taranaka ont clôturé cette soirée mémorable.