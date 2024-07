Madagascar: Pure Play Football League - Disciples FC sacré champion de Madagascar

L'équipe d'Antsirabe décroche son premier titre national et gagne la prime colossale de 20 millions d'ariary. Disciples FC a défait Elgeco Plus sur sa pelouse hier en finale de la PFL.

Disciples FC a pris sa revanche. Le club de Vakinankaratra remporte son premier titre de champion de Madagascar à sa première finale. Disciples FC a défait au bout du suspense Elgeco Plus sur sa pelouse hier au By Pass dans la première période de la prolongation. L'équipe d'Antsirabe remporte ainsi la coupe et la prime de 20 millions d'ariary. Ce club représentera donc Madagascar à la Ligue des champions africaine.

« Nous avons engagé l'équipe à la compétition donc nous sommes prêts financièrement pour la campagne africaine, bien sûr avec le soutien de nos partenaires », précise le président du DFC, Johnny Rijaniaina. Les deux équipes ont été dos à dos et se sont séparées sur un score vierge à l'issue du temps règlementaire. L'unique but de la victoire du Disciples FC a été un ballon poussé par Tsila contre son camp en se précipitant pour le dégager devant la cage (95e).

C'était un centre de Bonou et la balle est passée entre les jambes du portier Nina au premier poteau. DFC a ainsi pris sa revanche après sa défaite contre Elgeco Plus sur ce même terrain en demi-finale de la Coupe de Madagascar en février. « Nous avons pu prendre notre revanche. Nous avons opté pour un pressing haut et un jeu sur les ailes, et cela a marché. Les joueurs ont bien appliqué les consignes et ont eu la patience de marquer le but de la victoire (...) Notre ambition est d'aller plus loin en campagne africaine. Pourquoi ne pas briller avec les Barea et pourquoi pas les clubs », lance comme défi le coach Rija Juvence Rakotomandimby.

%

Flagrant

Le club de Vakinankaratra a dominé la première période mais a eu du mal à percer les murs défensifs de l'équipe quintuple vainqueur de la coupe. Cette dernière a titularisé deux de ses pièces maîtresses, Safidy et Doddy, et a imposé son rythme au retour des vestiaires. Les occasions se sont enchaînées pour Jean Yves et Dino mais ces derniers ont plutôt confondu vitesse et précipitation. DFC a aussi raté quelques occasions nettes, notamment le face-à-face de Bonou et Liva Kely (83e).

Aligné à deux minutes du coup de sifflet final, Zola a raté une passe en talonnade de Doddy dans la petite surface (90e+2). Après l'unique but marqué en prolongation, Elgeco Plus a dominé la rencontre. DFC s'est contenté de contre-attaques en assurant le bloc défensif. Une main flagrante n'a pas été sifflée par l'arbitre dans la petite surface (104e). Le défenseur Datsiry a bloqué volontairement avec son bras droit le ballon dans la surface.

« L'équipe adverse a dominé la première mi-temps. Nous avons fait un changement tactique en deuxième période mais nous avons eu du mal à concrétiser les occasions. Ils ont été plus chanceux », a souligné Andry Hildecoeur. « La finale a été très disputée. Ce premier titre est très important pour le club et les joueurs. Nous poursuivrons la préparation car l'objectif cette saison est de réaliser le doublé en remportant la coupe », a mentionné le Barea Tendry Randrianarijaona.