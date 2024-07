Madagascar: Course de Côte MSA Mannol - Titi Lamboh sur BMW E30 intouchable

Les passionnés de la course automobile se sont rués à Imerinkasinina hier. Heritiana Razafindralambo, alias Titi Lamboh, au volant d'une BMW E30 dans la catégorie 2RM de plus de 2 litres remporte la victoire de la première édition de la course de côte Mannol sur asphalte. L'événement, qui a été hors championnat, entre dans le cadre de la célébration du XXe anniversaire du club Madagascar sport auto (MSA).

Titi Lamboh a réalisé le meilleur temps de la course, 1:07,06 lors de la troisième manche sur une distance de 1,42 km. Il a été l'auteur du scratch de chaque manche, 1:09,52 lors de la première manche et 1:08,31 lors de la deuxième. Hajatiana Fabrice Rakotomanarivo, dit Rah Fabby, sur Seat Cupra dans la catégorie 2RM Turbo termine deuxième au classement général avec un meilleur temps de 1:07,44 réalisé à la troisième manche. Il a bouclé la distance en 1:10,95 et 1:09,84 respectivement lors de la première et la deuxième manche. Nany Arianala sur Saxo dans la catégorie 2RM moins de 2 litres complète le podium avec un meilleur chrono de 1:09,87.

Cet événement a vu la participation de trente-sept pilotes. Un des concurrents a fait une sortie de route et a fini quatre roues en l'air dès le tour de chauffe. Il est heureusement sorti sain et sauf de la voiture. Sept catégories de véhicules ont participé à l'événement, à savoir les Supercars, les Turbo 4RM et 2RM, les véhicules de plus de 2 litres et moins de 2 litres, ainsi que les voitures de rallye 4RM et 2RM.