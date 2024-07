Madagascar: Route Nationale 6 - Ouverture de la déviation à Mahavavy

Après avoir été dévastée par le cyclone Gamane en mars, la déviation aménagée au-dessus du fleuve Mahavavy sera praticable par les véhicules à partir de demain, mais uniquement pendant la nuit.

Afin de rétablir la circulation sur la route nationale numéro 6 (RN6), un passage à gué a été aménagé au-dessus du fleuve Mahavavy, au point kilométrique PK 568, reliant Ambilobe et Ambanja. À partir de demain, les véhicules pourront y circuler provisoirement à partir de 17h30, selon les informations reçues. Toutefois, la réhabilitation se poursuivra pendant la journée, rendant la déviation inaccessible aux véhicules avant cette heure.

Plusieurs tronçons de la route reliant Ambondromamy et Antsiranana ont été endommagés par le passage du cyclone Gamane dans le Nord et le Nord-Est de l'île en mars dernier. Le pont de Mahavavy, notamment, a été coupé pendant plus de trois mois.

Réduction des dépenses

C'est pourquoi le ministère des Travaux publics s'efforce de rétablir la circulation dans cette zone, une initiative entreprise pour résoudre les difficultés rencontrées par les usagers de la route. De plus, la mise en place de ce passage à gué à Mahavavy aidera les populations à réduire leurs dépenses financières et leur temps de trajet. Grâce à cette déviation, il ne sera plus nécessaire de transborder les passagers ou les marchandises, facilitant ainsi le transport et diminuant les coûts associés.

Lors de sa visite sur le chantier, le Premier ministre Christian Ntsay a souligné que l'ouverture provisoire de ce passage à gué représente une opportunité majeure pour les habitants du Nord de l'île, contribuant ainsi à dynamiser l'économie locale. Cette nouvelle est particulièrement bien accueillie par les personnes souhaitant se rendre dans le Nord de l'île pendant la période des vacances, d'autant plus que les zones littorales sont très prisées des vacanciers.

Les techniciens s'efforcent de faire progresser les travaux d'aménagement. Une fois les travaux d'urgence terminés, la déviation à Mahavavy sera ouverte à la circulation des véhicules en continu. Par ailleurs, le passage à gué sur le pont d'Ifasy au point kilométrique PK 537+327 est désormais accessible à tous les véhicules, de jour comme de nuit.