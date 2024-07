Madagascar: Karting - Mboara remporte la première manche

La Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM) a lancé avec succès la saison 2024 du championnat de Madagascar de Karting lors de la première manche, une épreuve Rotax de vitesse sur le circuit de Serana racing kart (SRK) à Imerintsiatosika.

Dans la catégorie Élite, Mboara Razafindratsimba, au volant de sa voiture numéro 121, s'est imposé devant ses adversaires lors d'une finale parfaitement maîtrisée. Il a bouclé les douze tours en 14:51:512, suivi de Nathan Razafindrakoto avec un temps de 14:58:063 à la deuxième place, et Raphael Razafindrakoto, troisième avec 15:09:274. Ravaka Ramanantoanina a terminé quatrième avec un temps de 15:09:471, tandis que David Rabary a pris la huitième place en 17:14:756. La piste SRK d'Imerintsiatosika a attiré un grand nombre de spectateurs hier, malgré le seul incident de la journée : un retard significatif au départ des courses, qui n'ont commencé qu'aux environs de midi.

Sonnette d'alarme

Trois catégories ont couru hier sur la piste SRK d'Imerintsiatosika : minime, junior et élite. En catégorie junior, David Ivan Andrianjafy a remporté la victoire, suivi d'Andi Nathan Rajoelison à la deuxième place et de Yanis Andriamananoro en troisième position. Dans la catégorie élite féminine, Ravaka Ramanantoanina s'est adjugé la première place.

%

Ranja Razafindrakoto, le premier responsable de la course, a expliqué: «C'était la première manche du championnat de Madagascar. Beaucoup de nouveaux pilotes ont pris le départ pour la première fois, et il est de notre devoir d'expliquer les nouveaux règlements et les couleurs des drapeaux à utiliser en fonction des événements survenus pendant les courses. Nous sommes ravis de constater une participation croissante en ce début de championnat, ce qui montre l'intérêt croissant pour le karting, base des sports mécaniques. Nous invitons les passionnés de sport automobile à se joindre à nous, car la piste d'Imerintsiatosika peut accueillir jusqu'à trente karts au départ.»

Quant à Robbi Ratahina, président de la FMMSAM, il a souligné : «La participation croissante est un signe positif pour le sport automobile. Cela démontre que la relève est assurée. De plus, nous avons observé que le niveau des pilotes minimes n'est pas très différent de celui des juniors et de la catégorie élite». Un parent d'un jeune pilote, souhaitant garder l'anonymat, a tiré la sonnette d'alarme sur le danger et le mauvais exemple donné par certains pilotes qui n'hésitent pas à pousser leurs adversaires hors de la piste, voire à enfreindre les règlements pour remporter la victoire.