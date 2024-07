Madagascar: Hip Hop - L'équipe de Do B sacrée championne en Allemagne

Travail en équipe réussi. L'équipe de Do B Rasolofoarison, champion du monde de Beatbox l'année dernière, a remporté avant-hier le concours «Running for the Best» organisé à Munich, en Allemagne.

Composée de Do B au Beatbox, Rova Maheritiana au saxophone, et de la rappeuse et danseuse allemande Zik, l'équipe Loop Roots a captivé le public avec sa musique Hip Hop fusionnée à divers genres musicaux tels que le Reggae, le Dubstep, la Bossa Nova, et le Tsapiky.

«Ce concours vise à désigner le meilleur groupe musical de Munich, en Allemagne. Nous étions trente-deux groupes en compétition, chacun jouant des genres musicaux différents. Nous avons remporté ce titre. Je remercie tous les Malgaches ici en Allemagne qui nous ont soutenus», déclare Ronaldo Rasolofoarison, alias Do B, un membre de la diaspora en Allemagne depuis 2021 pour ses études, déjà récompensé pour ses performances en Beatbox dans le pays.

Le groupe Loop Roots, formé en février, s'est rapidement distingué en Allemagne grâce à son originalité et à son adaptation créative de divers genres musicaux. La culture malgache reste présente dans leur style, comme en témoignent leurs tenues lors du concours, conçues par Laskart Madagascar Clothes et United for Street Fashion. Le saxophoniste Rova Maheritiana s'est également démarqué avec son saxophone spécial, fabriqué pour jouer des notes plus basses que celles d'un saxophone baryton traditionnel.

«L'idée pour ce saxophone vient de Wenzl McGowen du groupe Moon Hooch», a expliqué Maheritiana. Cette victoire marque une étape importante pour Loop Roots, confirmant leur place sur la scène musicale allemande et internationale.