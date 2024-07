Afrique: Côte d'Ivoire/Angola - Ouattara et Lourenço s'engagent à renforcer la coopération

La Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté d'oeuvrer pour la diversification et le raffermissement des relations et de la coopération avec l'Angola.

Le Chef de l'État, Alassane Ouattara, l'a réitéré le jeudi 27 juin 2024, à la salle des Pas perdus au Palais de la Présidence au Plateau, à la faveur de la signature de 14 mémorandums d'entente, suivie d'une conférence de presse qu'il a co-animée avec son homologue angolais João Lourenço, il faut le rappeler, qui effectue une visite officielle de 48h en Côte d'Ivoire depuis le 26 juin.

« M. le Président Lourenço, nous avons eu un entretien très fructueux et fraternel... Nous nous sommes convenus de renforcer davantage la coopération que nous avons nouée il y a quelques années », a déclaré le Président Ouattara au cours de son allocution.

Le N° 1 ivoirien a tenu à saluer les chefs de la diplomatie ivoirienne et angolaise, chevilles ouvrières de cet engagement au niveau des échanges diplomatiques entre les deux pays. « Je me félicite du travail de nos ministres, notamment les ministres des Affaires étrangères d'Angola et ceux de la Côte d'Ivoire, pour la constance des relations et des discussions qu'ils ont eues à cet effet », s'est-il réjoui.

Mieux, Alassane Ouattara a tenu à réaffirmer leur volonté commune de consolider davantage « les relations exceptionnelles d'amitié et de coopération » qui lient la Côte d'Ivoire et l'Angola.

%

Dans la même dynamique, le Chef de l'exécutif ivoirien a salué à sa juste valeur la dynamisation desdites relations, à travers, dit-il « l'organisation à Luanda de la session inaugurale de la grande session mixte de la coopération ivoiro-angolaise qui s'est tenue en avril 2024, soit 23 ans après sa création ».

Alassane Ouattara s'est, par ailleurs, réjoui de la signature de 14 nouveaux accords de coopération dans différents secteurs d'activité, visant à donner plus de poids aux relations qu'entretiennent les deux pays.

Dans la même veine, le Chef de l'État a évoqué la tenue du forum économique de haut niveau qui se tient aujourd'hui entre les hommes et femmes d'affaires du secteur privé des deux pays.

« Ceci donne un signal fort à la connexion entre les milieux d'affaires ivoiriens et angolais. Je suis sûr que cette rencontre contribuera à augmenter davantage le commerce et les investissements entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Les deux pays ont un intérêt particulier à échanger les connaissances et les expériences dans les domaines des hydrocarbures, ainsi que dans celui de l'agriculture », a indiqué le Chef de l'État, en soutenant que ces 48h de visite officielle seront mises à profit pour approfondir les contacts, pour le grand bonheur des deux pays.

Dans tous les cas, le Président Ouattara estime que les deux pays ont beaucoup à gagner en mutualisant leurs forces. Au niveau notamment de la forte expérience capitalisée par l'Angola dans le secteur minier et gazier ; et la Côte d'Ivoire dans l'agriculture.

« Nous sommes convenus que nous pouvons faire davantage et aller beaucoup plus vite. Raison pour laquelle, il y a eu d'abord la mission préparatoire à Luanda qui a permis aux deux gouvernements de sélectionner un certain nombre de domaines, où nous pouvons travailler rapidement, intensifier nos efforts et nos connaissances », a soutenu le Chef de l'État en affichant sa pleine satisfaction.