Ile Maurice: Encore un autre amateur de berline de luxe

Après les révélations sur les voitures de la police qui auraient été utilisées par le fils et la fille du commissaire de police, on nous informe qu'un haut placé d'Airport of Mauritius (AML) en fait de même.

Avec quelques différences: la couleur de la voiture, des sièges et autres ont été choisis par le haut placé d'AML. Mais tout comme pour le commissaire Dip, c'est la fille du haut placé qui profite du véhicule. Celle-ci vient de rentrer de l'Angleterre et fait son «pupillage» dans une grande firme juridique. Le chauffeur, payé par AML, ne travaille que pour la fille en l'emmenant quotidiennement à Port-Louis et la ramenant chez elle l'après-midi. La voiture est garée pendant toute la journée à Port-Louis. Loin, très loin d'AML.

D'autres abus de voitures de fonction, de voitures de luxe, bien sûr, nous ont été signalés. «Il existe un vrai engouement pour les BMW, Mercedes, Porsche, Audi, Jaguar et autre Volvo.»