Ile Maurice: Le camp de Bernard Maigrot s'élève contre sa condamnation

Un message circule en ce moment sur les réseaux visant à discréditer le jury qui a déclaré Bernard Maigrot coupable pour le meurtre de Vanessa Lagesse.

L'auteure du message est d'avis que les jurés n'ont rien compris aux directives du juge Aujayeb et ont émis un verdict «irrecevable» en se laissant influencer par «23 ans d'intoxication médiatique». La poursuite en prend elle aussi pour son grade pour avoir mis «l'heure du crime entre minuit et 2 heures du matin pour faire croire qu'il (NdlR : Maigrot probablement) est sorti de chez nous et a été la tuer». L'auteure du message parle aussi des traces d'ADN inconnu «que la poursuite n'a même pas mentionné dans son 'closing speech'» ni «sur la corde qui a servi à faire le coup du lapin à Vanessa».

Tout en criant au «Miscarriage of Justice», «procès de la honte» ou «on a condamné un innocent», l'auteure inconnue du message fait savoir toutefois qu'elle demeure «son alibi (NdlR : de Bernard Maigrot probablement) et une star witness» et de ce fait ne pourra parler en public. Elle semble aussi regretter que le juge parte en vacances bientôt et ne fera connaître sa sentence que le 16 juillet.

Ce message a bouleversé les proches de la défunte Vanessa Lagesse et ils se demandent s'il n'y a pas du «contempt of court». «Nous ne demandons que la justice qui a pris quand même 23 ans pour se matérialiser. S'est-on demandé ce que souffre notre famille qui a perdu une jeune fille dans des conditions atroces et qui a dû aussi vivre avec ce deuil pendant 23 ans ? Et maintenant on accuse la justice ! C'est 'adding insult to injury'.»