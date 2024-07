Afrique: Rugby - Des ougandais conquérants, Maurice 8e

Le premier week-end de compétition du Ciel & Total Energies Mauritius 7's s'est terminé hier dimanche le 30 juin, avec le triomphe de l'Ouganda. Notre sélection nationale a, quant à elle, pris la 8e.

L'Ouganda s'est imposé dans la finale face à Madagascar. Assez facilement, comme le reflète, d'ailleurs, le score, 31 à 12. Il faut dire que les Ougandais se sont montrés très entreprenants, avec un jeu à la fois puissant et séduisant, durant ce 1er week-end de compétition. Puisqu'ils se sont même payé la tête des Sud-Africains, malgré leur statut de qualifiés olympique pour Paris 2024 et leur 8e rang mondial, en demi-finales, par 12 à 0. Précédemment en quarts, ils ont disposé de la Côte-d'Ivoire par 15 à 10.

Avec cette victoire, l'Ouganda prend donc une option pour le titre de champion d'Afrique qui, on le rappelle, sera décidé lors de la 2e manche du Mauritius 7's qui sera joué le week-end prochain. La formule préconise que la nation qui aura cumulé le plus de points sur les deux week-ends sera couronnée championne du continent pour l'année 2024.

Cette photo illustre toute la détermination qui a prévalu lors de ce week-end.

Avec la détermination affichée par l'Ouganda, une solide équipe de Madagascar et des Sud-Africains (3e à la suite d'une victoire 35 à 7 contre le Burkina Faso) et des Kenyans (6e, après une défaite de 28 à 19 dans le match de classement face au Zimbabwe) désireux de se racheter et d'évoluer à la hauteur de leur rang mondiale (8e et 13e respectivement), ça promet !

%

Notre sélection nationale a démontré une belle combativité lors du match de classement pour la 7e/8e contre la Côte-d'Ivoire. Menée, elle a su trouver les ressources pour refaire son retard et boucler le match à égalité avec les Ivoiriens : 19-19. Les Mauriciens s'inclinèrent toutefois en prolongation (24-19). Nos locaux n'ont aucunement à rougir de leur performance. Bien au contraire, ils ont montré qu'ils ont les capacités pour évoluer parmi l'élite continentale. On l'a vu notamment lors du quart joué face à Madagascar, qu'ils perdaient par 10 à 5. Conclusion : s'il y a, certes, encore un écart de niveau avec certaines autres nations les plus performantes de l'Afrique, celui-ci s'est, selon des observateurs, considérablement rétréci.

«Les Mauriciens ont clairement haussé leur niveau. Le fait d'être entré dans le Top 8 durant ce week-end le prouve. On a vu à l'oeuvre une très belle équipe», a déclaré Kevin Venkiah, président de la Mauritius Rugby Federation (MRF), qui est convaincu que le meilleur est à venir. On ne peut qu'espérer que le meilleur ne tardera pas et qu'on le verra dès le week-end prochain.

Les rugbymen en herbe ont eu de belles sources d'inspiration

Les résultats d'hier

Demi-finales 9/10e place

Zambie vs Algérie : 28-21

Nigeria vs Tunisie : 19-5

Match classement 11/12e place

Algérie vs Tunisie : 10-14

Match classement 9/10e place

Zambie vs Nigeria : 22-7

Quarts de finale

Ouganda vs Côte-d'Ivoire : 15-10

Kenya vs Afrique du Sud : 7-12

Burkina Faso vs Zimbabwe : 24-12

Maurice vs Madagascar : 10-5

Match classement 7/8e place

Maurice vs Côte-d'Ivoire : 24-19 (après prolongation)

Match classement 5/6e place

Kenya vs Zimbabwe : 1-28

Match 3/4e place

Afrique du Sud vs Burkina Faso : 35-7

Finale

Madagascar vs Ouganda : 12-31