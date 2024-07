Ile Maurice: Cyclisme - Alexandre Mayer offre une deuxième médaille d'or à Maurice

Alexandre Mayer se montre irrésistible à l'occasion de ces premiers Championnats des îles de l'océan Indien. Après avoir mené la sélection A au sacre dans le contre-la-montre par équipes samedi, il a régné en maître de l'épreuve individuelle hier dimanche le 30 juin.

Le circuit de Côte-d'Or a été favorable à Alexandre Mayer. Hier, il y avait deux tours de la boucle Passerelle de Côte-d'Or (A) - Rond-point Côte-d'Or/Hermitage - Échangeur de St-Pierre - Rond-point l'Avenir - Rond-point Ripailles - demi-tour - Rond-point l'Avenir - Échangeur de St-Pierre - passerelle de Côte-d'Or, longue de 14,6 km.

Parti en avant-dernière position, Mayer a géré son effort du mieux possible par vent défavorable. A l'issue de la première boucle, il était évident qu'il avait toutes les cartes en main. Et ce, même si les Réunionnais Anthony Pothin, Kevin Courtois et Ulrich Marcy de même que le Seychellois Jean-Yves Souyave faisaient bonne impression.

Louis Furhmann sur la plus haute marche du podium junior. Samuel Dupuy (à g.) et son compatriote Raphaël Montusclat. © Krishna Pather

Marcy coupait la ligne d'arrivée finale en 41 minutes et 22 secondes mais juste après, Souyave faisait mieux en 41 minutes pile. Cette marque ne tint pas longtemps car Courtois devenait ensuite le premier concurrent sous les 41 minutes avec ses 40:49. Dans la foulée, Pothin faisait encore mieux en 40:16. Et ensuite, ce fut au tour de Mayer de compléter sa course. Bien qu'il ait quelque peu peiné dans les derniers kilomètres, le Mauricien parvint à faire mieux pour décrocher sa deuxième médaille d'or des championnats. Et ce, tout en étant le seul à boucler les 29,2 kilomètres en moins de 40 minutes (39:52).

«J'avais un peu de stress avant le départ parce que je sais que je ne suis pas un spécialiste du contre-la-montre mais sur mon vélo de route, j'ai une bonne position et j'arrive à mettre pas mal de puissance. Je savais que c'était long aussi, donc il me fallait gérer. Je suis super content d'avoir gagné. J'ai bien roulé, j'ai réussi à garder les watts que je voulais. Le vent était défavorable à l'aller comme au retour et ce n'était pas du tout propice aux moyennes élevées. A la fin, j'ai complètement calé avec le vent de face mais c'est tout de même un des meilleurs chronos que j'aie faits de ma carrière», devait confier Alexandre Mayer qui tentera de décrocher une troisième médaille d'or dans la course sur route mercredi à Sorèze.

«C'est toujours bien d'obtenir une médaille et si elle est en or, c'est encore mieux. Alex a bien géré son effort même s'il faiblissait quelque peu dans la dernière partie. Mais il avait un avantage suffisant. On savait qu'il était en forme mais il fallait se méfier des Réunionnais. Alex a passé un palier cette année et globalement, le cyclisme mauricien est en progrès. C'est très bien. On le voit avec Aurélien (de Comarmond), Chris (Lagane) et Alex (Mayer). Il y a aussi les jeunes à qui il faut donner encore quelques années pour se développer», a observé, pour sa part, Trevor Court, head coach de la sélection mauricienne.

Alexandre Mayer arborant fièrement le drapeau mauricien encadré de ses dauphins Anthony Pothin (à g.) et Kevin Courtois. © Krishna Pather

Le Réunionnais Pothin prend la deuxième place mais également l'or chez les moins de 23 ans devant les deux Mauriciens Noah Ong Tone et Jeremy Raboude. «Le profil du contre-la-montre ne me convenait pas vraiment. Moi je préfère quand ça monte. C'était très dur. Avec le vent en plus, faire un chrono de 30 kilomètres avec un vélo de route, c'était horrible. Mais ça a roulé vite, on en était à près de 44 km/h de moyenne. Je suis très satisfait, et comme le coach (Sébastien Henriette) disait, j'ai fait le chrono de ma vie. Et hier (samedi), on a obtenu la médaille d'argent dans le CLM par équipes, donc on a bien commencé les championnats», a confié Pothin, 22 ans.

Dans la catégorie junior, c'est le Réunionnais Louis Furhmann, 18 ans, qui s'est avéré le plus fort. Celui qui a remporté pas moins de sept titres aux Mondiaux de sport adapté l'an dernier, a bouclé les 14,6 km (un tour du circuit) en 20 minutes et 7 secondes pour devancer le double champion de Maurice junior, Samuel Dupuy, de seulement 4 petites secondes. Le podium est complété par un autre représentant de l'île soeur, Raphaël Montusclat, avec un temps de 20:27. «J'ai fait la reconnaissance du parcours hier (samedi) avec les autres coureurs de la sélection de la Réunion et j'ai trouvé qu'il me convenait très bien. Il est très plat et avec le vent, c'est très bien pour moi. Mais je ne m'attendais pas du tout à gagner. Je connais Samuel Dupuy qui est très fort sur piste et sur route. C'était l'adversaire qu'il fallait battre sur ce CLM individuel», a déclaré le pistard Furhmann qui est vice-champion de France du kilomètre U19.

Résultats

Élite/moins de 23 ans (29,2 KM)

Alexandre Mayer (Mce) 39:52 ; Anthony Pothin (Reu) à 0:24 ; Kevin Courtois (Reu) à 0:57 ; ... Noah Ong Tone (Mce) à 1:51 ; Jeremy Raboude (Mce) à 1:54 ; Hanson Matombé (Mce) à 2:48 ; Samuel Quevauvilliers (Mce) à 2:59

Moins de 23 ans (29,2 KM)

Anthony Pothin (Reu) 40:16 ; Noah Ong Tone (Mce) à 1:27 ; Jeremy Raboude (Mce) à 1:30 ; Samuel Quevauvilliers (Mce) à 2:35

Juniors (14,6 KM)

Louis Furhmann (Reu) 20:07 ; Samuel Dupuy (Mce) à 0:04 ; Raphaël Montus-clat (Reu) à 0:20 ; Lucas Froget (Mce) à 1:25 ; Lucas Martin (Mce) à 2:07 ; Adrien Toulet (Mce) à 3:03

Aujourd'hui au Domaine de Grand-Baie L'AFCRCOI sera constituée

L'association des Fédérations et Comités régionaux de cyclisme de l'océan Indien (AFCRCOI) sera constituée aujourd'hui. Les représentants des fédérations et comités régionaux de cyclisme de l'océan Indien se réuniront au Domaine de Grand-Baie à 17 heures pour une session inaugu-rale.

La mise sur pied de cette instance est une nécessité afin d'assurer la pérennité des Championnats des îles de l'océan Indien. Lors de cette réunion, les statuts qui ont été préparés seront passés en revue par les délégués. Le prochain pays organisateur de la compétition sera aussi désigné. L'AFCRCOI recherchera son affiliation auprès de l'Union cycliste internationale (UCI) afin de faire bénéficier de certains avantages au cyclisme indianocéanique.