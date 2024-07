Afrique: Cyclisme - La sélection A de Maurice en or au CLM par équipes !

Débuts en fanfare pour les cyclistes mauriciens dans les Championnats des îles de l'océan Indien. La sélection A de Maurice a, en effet, remporté le contre-la-montre par équipes, samedi 29 juin, sur le circuit de Cote d'Or. Alexandre Mayer, Hanson Matombé, Thibault d'Unienville et Jeremy Raboude sont donc entrés dans l'histoire comme les premiers médaillés d'or de ces championnats.

Cinq équipes se sont présentées sur la ligne de départ et se sont élancées à intervalle de cinq minutes pour les deux tours de circuit totalisant 36,8 kilomètres. La sélection A de Maurice complétait le premier tour en 23 minutes et 42 secondes, soit avec 11 secondes d'avance sur Réunion A composée de Kévin Courtois, Ulrich Marcy, Nicolas Parmentier et Anthony Pothin. Reunion B (Geoffrey Galtier, Jeremy Lenclume et Jordan Yong Sang) réalisait le troisième meilleur temps en 25 minutes, alors que Maurice B avec Toréa Célestin, Jérémy Marot, Noah Ong Tone et Samuel Quevauvilliers, passaient en 25:18. Les Seychelles (Mario Ernesta, Julian Pool, Jean-Yves Souyave et Ji Sinon) fermaient la marche en 26:28.

Dans le second tour, le quatuor de Maurice A accélérait la cadence alors que Réunion A se retrouvait avec seulement trois coureurs. Les Mauriciens allaient augmenter peu à peu leur avance pour passer la ligne d'arrivée en 47 minutes, 10 secondes et 5 centièmes, soit avec 49 secondes et 12 centièmes d'avance sur Réunion A et 3 minutes et 8 secondes sur Réunion B.

%

Cette victoire, surtout l'écart avec lequel la victoire a été obtenue, a surpris Alexandre Mayer. «J'étais parti un peu défaitiste parce que l'on a jamais travaillé le contre-la-montre avec cette équipe là. Il y avait de bons coureurs au sein de l'équipe de la Réunion. Il fallait bien gérer car il y avait du vent. Ils ont tous super bine roulé jusqu'à la fin et je suis très satisfait de gagner. Il n'y avait pas vraiment de tactique en place. Je ne savais pas vraiment ou chacun se situait. J'ai assuré quand même la majorité des relais pour préserver mes coéquipiers pour le deuxième tour. Et dans le deuxième tour, ils ont tous tenu la route. On a même creusé l'écart», a confié Alexandre Mayer.

«Le chrono s'est bien passé. Nous avons bien collaboré, on a bien roulé. C'était dur d'autant que nous n'avons pas l'habitude de rouler ensemble. C'est seulement avec Alex (Mayer) que je roule souvent en CLM par équipes. Mais pour une première, Thibault (d'Unienville) et Jeremy (Raboude), ont bien participé. En montant, on avait du vent de coté et à d'autres endroits, un vent de face mais Alex était bien costaud sur les faux-plats montants. Il a gardé le même tempo. Nous savions que nous pouvions faire un bon chrono du fait que nous connaissons bien le circuit. C'était un avantage», a renchéri Hanson Matombé.

La satisfaction était aussi de mise chez Trevor Court. «Nous savions que nous avions une bonne équipe. Alex est en forme et il a fait beaucoup de contre-la-montre par équipes de même que Hanson. Thibault et Jeremy ont aussi montré qu'ils avaient de bonnes jambes la semaine dernière. Les Réunionnais sont de bons coureurs et il ne fallait pas les sous-estimer. Je crois que l'équipe la plus forte a gagné», a confié le head coach de la sélection mauricienne.

Résultats (36,8 km)