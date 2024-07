Le communiqué numéro 062 du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) marque un tournant capital dans la lutte contre les maux qui menacent le tissu social du Gabon.

En demandant à la police judiciaire de traquer les auteurs du régionalisme, de l'ethnocentrisme et de la xénophobie, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguéma, démontre une volonté ferme de préserver notre « vivre ensemble ».

Une Initiative Salutaire

Cette initiative du CTRI est non seulement salutaire mais aussi essentielle pour garantir la paix et l'unité de notre nation. Les discours de haine et de division, qu'ils soient véhiculés par les réseaux sociaux ou certains organes de presse, ont le potentiel de raviver les tensions et de compromettre la stabilité du pays. En prenant des mesures rigoureuses pour sanctionner ces actes, le CTRI envoie un message clair : la promotion de l'harmonie sociale et le respect de la diversité ethnique sont des priorités absolues.

Une Vigilance Nécessaire

Nous saluons avec satisfaction cette démarche proactive du CTRI et encourageons vivement ses membres à maintenir ce cap de vigilance. La lutte contre le régionalisme et l'ethnocentrisme nécessite une vigilance constante et une action déterminée. Il est impératif que les institutions gabonaises restent fermes et inflexibles face à toute tentative de division qui pourrait menacer notre cohésion sociale. Les exemples tragiques de conflits ethniques dans d'autres pays montrent à quel point cette vigilance est cruciale.

Un Appel à l'Engagement Collectif

Toutefois, le succès de cette initiative repose également sur l'engagement collectif de tous les Gabonais. Chaque citoyen, chaque acteur politique, chaque membre de la société civile doit se sentir investi dans cette mission de protection de notre unité nationale. Ensemble, nous devons rejeter les discours de haine et promouvoir un dialogue respectueux et constructif. Il est essentiel que les médias jouent également un rôle responsable en évitant de publier des contenus qui pourraient exacerber les tensions ethniques.

Vers un Avenir de Félicité

L'avenir de notre nation dépend fortement de notre capacité à vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. En renforçant les liens de solidarité et en rejetant les divisions, nous pouvons bâtir un Gabon où chacun se sentira valorisé et respecté, indépendamment de ses origines ethniques ou régionales. Cet idéal de félicité, si cher au président Oligui Nguéma, ne peut être atteint que par une vigilance continue et un engagement indéfectible en faveur de la justice et de l'égalité. Les actions entreprises aujourd'hui poseront les bases d'un développement durable et d'une prospérité partagée.

En conclusion, nous exprimons notre gratitude au CTRI pour son engagement en faveur de l'unité nationale et l'encourageons à poursuivre ses efforts avec la même détermination. La voie vers une prospérité partagée et un développement durable est pavée de défis, mais avec une vigilance accrue et un engagement collectif, nous pouvons assurer un avenir radieux pour le Gabon. Que ce message de fermeté et de solidarité inspire chaque Gabonais à contribuer à la construction d'une nation plus unie et plus forte.

Citoyen Gabonais, Observateur de la vie publique du Pays.

Représentant pour le Gabon de l'ONG Internationale

"Francophonie Sans Frontières" (FSF).