Gabon: L'Accélérateur Akewa au coeur du réseautage, d'échange des connaissances et des opportunités de collaboration

La problématique du chômage au Gabon se pose toujours avec acuité dans le pays. Plusieurs structures se lancent dans la recherche des solutions. C'est le cas par exemple de Akewa Accélérateur, qui dans le cadre de ses activités, en collaboration avec AfriLabs, a co-organisé un évènement dénommé GTI Citizen Meetup 2024 qui a lieu le vendredi 28 juin 2024, à la Chambre de Commerce de Libreville. Cet événement a pour objectif de favoriser le réseautage, l'échange des connaissances et les opportunités de collaboration...

Il faut être à la recherche et être du coté de la solution. C'est ce qu'a compris le CEO de Akewa Accélerateur, Fabrice Augan Ntchango, qui explique que "Akewa est un accélérateur de startups dont la mission est de promouvoir l'innovation sociale". Cet événement qui a vu la présence de la Chambre de Commerce de Libreville et la SING (Société d'Innovation Numérique du Gabon) est une entreprise privée spécialisée d'innovation numérique, a permis de signer un partenariat entre les deux structures. L'idée, selon Fabrice Ntchango, est de fédérer les acteurs de l'écosystème et de renforcer la collaboration.

Le GTI Citizen Meetup 2024 qui a lieu le vendredi 28 juin 2024, à la Chambre de Commerce de Libreville, rappellent les organisateurs, est un évènement qui a pour objectif de favoriser le réseautage, l'échange des connaissances et les opportunités de collaboration tout en présentant des innovations qui renforcent, inspirèrent et motivent l'écosystème à travers le recrutement de talents, le développement des politiques, l'engagement des investisseurs, le développement des compétences et le renforcement de la communauté.

Yannick Ebibie, Directeur général de la SING SA s'inscrit dans l'optique des objectifs de cet événement qui a eu lieu à la Chambre de Commerce. Il estime que ce rendez-vous du donner et du recevoir permet de contribuer et de diversifier des opportunités au Gabon. "L'avenir du Gabon passe par les entrepreneurs. Il faut faire du Gabon un pays des entrepreneurs. Se former, former, créer la richesse et baisser le chômage" soutient Yannick Ebibie, le patron de la SING SA.

Une raison pour Danielle Biwaou, Directrice Générale de la Chambre de Commerce du Gabon, d'apprécier à sa juste valeur cet événement et appelle à l'unité des forces. "Nous avons décidé de nous unir pour accompagner les porteurs de projets, lutter contre le chômage des jeunes, les encourager à entreprendre, les accompagner à la création de leur entreprise. On va se donner les moyens pour leur offrir des outils. Nous avons des stratégies qui visent à auto-employer les jeunes"

Cet évènement, rappellera Fabrice Ntchango à des fins utiles, est une occasion unique pour le gouvernement, les acteurs du développement, les citoyens, les entrepreneurs, les startups, les PME/PMI du Gabon, de se réunir pour s'inspirer, transmettre et débattre sur des thématiques actuelles.