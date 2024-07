Afrique: Législatives françaises - Comment ont voté les électeurs résidant sur le continent?

L'extrême droite, emmenée par Jordan Bardella, est arrivée en tête le 30 juin 2024 au premier tour des élections législatives françaises et pourrait accéder au pouvoir pour la première fois sous la Ve République. Dans les deux circonscriptions (9e et 10e) des Français de l'étranger résidant en Afrique, les résultats sont très différents. Détails.

Avec les élections législatives françaises, c'est un raz-de-marée du parti Rassemblement national (RN) en France, mais pas à l'étranger. En tout cas pas en Afrique où dans les 9e et 10e circonscriptions des Français de l'étranger, représentés - au total - par onze députés à l'Assemblée nationale, les résultats sont différents ceux de la Métropole.

Deux circonscriptions sont donc concernées : l'une, la 9e, va de la Libye jusqu'au Gabon en suivant le pourtours ouest-africain, soit 16 pays pour 130 000 inscrits ; quant à la 10e, elle comprend entres autre l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Namibie, les Comores, Madagascar, Maurice, la Somalie ou Djibouti, soit un total de 28 pays pour 113 000 inscrits.

Juliette Dubois Dans cette 10e circonscription, les candidats qui sortent en tête du scrutin et sont qualifiés pour le second tour sont Elsa Di Méo pour le Nouveau Front populaire (NFP) qui remporte 32,52% des suffrages exprimés, talonnée par la candidate d'Ensemble Amélia Lakrafi qui se voit créditée de 31,82 % des voix. Troisième, le candidat d'extrême droite Jean De Veron qui au nom du RN se voit crédité de 17,16% des suffrages. Il y aura donc un second tour opposant Elsa Di Meo et Amélia Lakrafi le 7 juillet prochain.

Marine Jeannin Dans la 9e circonscription, le député sortant Karim Ben Cheikh a récolté 51,57 % des voix devant la candidate Renaissance-Ensemble, Samira Djouadi (15,70%) et Elodie Charron pour le RN (10.64%) des voix. Un Karim Ben Cheikh avec plus de 50 % des voix exprimées mais pas réélu pour autant car le quorum des inscrits n'a pas été réuni. Il y aura donc un second tour entre le NFP et Ensemble, dimanche prochain.

Pour rappel, au premier tour des législatives françaises, le Rassemblement national et ses alliés devancent avec 33,14% des suffrages, le Nouveau Front populaire réunissant la gauche (27,99%), loin devant le camp d'Emmanuel Macron (20,04%).