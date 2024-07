Angola: Le MIREX souligne l'importance d'attirer les investissements étrangers

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a souligné lundi, à Luanda, l'importance d'attirer des investissements étrangers pour stimuler les exportations, ainsi qu'attirer des touristes et internationaliser les entreprises angolaises.

La chef de la diplomatie angolaise s'exprimait à l'ouverture du 10ème Conseil consultatif élargi du secteur, qui se tient sous le thème "MIREX et la valorisation du capital humain dans le domaine diplomatique et administratif". Il a souligné le rôle prépondérant du marché africain pour les exportations et l'amélioration de l'environnement des affaires en Angola, mettant en avant des investissements notables tels que le corridor de Lobito et le retour de De Beers dans le pays.

Teté Antônio a également mis en exergue les progrès réalisés dans les relations bilatérales, à savoir le rapprochement avec les États de la péninsule arabique, la dynamisation des commissions mixtes et l'ouverture de nouvelles ambassades en Norvège, en Indonésie, au Timor oriental et en Australie. L'Angola maintient son engagement en faveur de la diplomatie de la paix, jouant un rôle actif dans la résolution pacifique des conflits en Afrique, en particulier dans la région des Grands Lacs et au Sahel. Le diplomate a défendu le multilatéralisme comme une approche efficace pour combattre les menaces mondiales et promouvoir des solutions collectives.

L'actualité internationale

D'autre part, le diplomate a réitéré la nécessité d'une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, visant à le rendre plus inclusif et plus efficace. Il a également exprimé son soutien à un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le Hamas et à une solution à deux États, ainsi qu'à des négociations directes pour résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine. La rencontre aborde, entre autres, les défis du service consulaire dans ses relations avec la diaspora angolaise, les initiatives de diplomatie économique pour promouvoir le "Made in Angola", les lignes stratégiques pour la présidence angolaise de l'Union africaine en 2025 et les priorités de la République d'Angola à l'ONU.