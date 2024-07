Angola: Démarrage du Forum sur la participation des jeunes à la gouvernance

Malanje (Angola) — Un Forum sur la participation des jeunes dans la gouvernance locale et son impact sur le développement du capital humain s'ouvre, ce lundi (1), dans cette ville, en vue de recueillir des suggestions pour résoudre le problème qui touche cette frange sociale.

Se déroulant jusqu'à mardi (2), l'événement fait partie du Plan de Développement National (PDN) 2023/2027, étant promu par l'Union européenne à travers le Projet d'Appui à la Société Civile et à l'Administration Locale (PASCAL) en collaboration avec les Ministères de la Planification et Jeunesse et Sports. Selon un communiqué envoyé à l'Angop, l'activité sert à rechercher une compréhension commune sur le Plan de Développement National et le Plan Stratégique de Jeunesse, ainsi qu'à encourager la participation et l'engagement des jeunes dans la discussion et la prise de décision sur les deux documents et dans les politiques de développement du capital humain et de la vie publique au niveau municipal.

Pendant deux jours, des sujets tels que le Plan stratégique pour le développement intégral de la jeunesse, la manière dont les jeunes peuvent s'impliquer dans le Plan de développement national, entre autres, sont au menu de la rencontre. Le Forum réunit des ambassadeurs des États membres de l'Union européenne, des représentants des ministères du Plan et de la Jeunesse et des Sports, diverses ambassades, des membres du Gouvernorat provincial de Malanje, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et des jeunes de municipalités de Malanje, Mucari, Cacuso, Calandula et Kiwaba-Nzoji.