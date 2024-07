Angola: L'Union européenne veut investir à Malanje dans l'agriculture et le tourisme

Malanje — Des hommes d'affaires de Belgique, Roumanie, Pays-Bas, France, Espagne et Portugal envisagent d'investir à Malanje dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'éducation, a annoncé aujourd'hui, dans cette ville, l'ambassadeur de l'Union européenne en Angola, Rosário Bento Pais.

La diplomate a exprimé cette intention à la sortie d'une réunion entre les représentants des ambassades des pays susmentionnés et le gouverneur provincial de Malanje, Marcos Nhunga, soulignant le potentiel de la région, notamment les terres arables et l'eau, comme ayant attiré des investisseurs potentiels. Elle a souligné que la production céréalière est une priorité pour renforcer la sécurité alimentaire des citoyens et au-delà, en Angola, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et la France investissent déjà dans le domaine agricole.

Pour sa part, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Espagne en Angola, António Santa Maria, a déclaré que son pays envisageait de transformer la province de Malanje en principale destination touristique de l'Angola, à travers divers investissements, bien qu'il ait également des projets dans le domaine de l'énergie. Par ailleurs, le représentant de l'ambassade de France en Angola, Nicolas Maiselares, a annoncé la possibilité de nouveaux investissements dans le secteur éducatif, avec l'expansion du réseau des lycées EIFFEL à travers le pays, dont les étudiants exceptionnels bénéficient de bourses dans son pays.

Par ailleurs, le gouverneur de Malanje, Marcos Nhunga, a reconnu le soutien de l'Union européenne au gouvernement angolais, à travers la mise en oeuvre de plusieurs projets sociaux au bénéfice de la population, et a donc appelé à la poursuite des investissements, visant à contribuer au développement socio-économique de la province. La délégation d'ambassadeurs travaille depuis dimanche à Malanje, dans le cadre du Forum sur la participation des jeunes à la gouvernance locale et leur impact sur le développement du capital humain, qui a débuté aujourd'hui, sous les auspices de l'Union européenne. Durant leur séjour, les diplomates ont visité les chutes de Calandula et de Kwanza, le parc national de Cangandala, entre autres attractions touristiques, et certains projets à impact social à Malanje.