Angola: L'Hôpital Général de Benguela réalise la première opération de prothèse de hanche en 124 ans

Benguela (Angola) — Le 29 juin 2024 est entré dans l'histoire de l'Hôpital Général de Benguela (HGB), date à laquelle a été réalisée la première opération de prothèse partielle de hanche, chez un patient de 42 ans, a appris dimanche l'Angop.

En 124 ans d'existence, c'est la première fois que l'équipe d'orthopédie de l'Hôpital Général de Benguela - la plus grande institution hospitalière de la province du même nom - réalise, en partenariat avec RF Medical Angola, une chirurgie orthopédique impliquant des prothèses de hanche ou arthroplastie de la hanche. L'intervention chirurgicale, sur un patient adulte de 42 ans, souffrant d'une fracture sous-capitale du fémur, en cours depuis plus de trois mois, s'est déroulée en 30 minutes, ce qui a été considéré comme un grand succès.

Plus de 14 membres de l'équipe orthopédique du HGB et d'autres médecins de RF Medical ont participé à cette opération. Selon les médecins, le patient est cliniquement stable dans une infirmerie à l'hôpital. Se confiant dimanche à l'Angop, la directeur de l'Hôpital général de Benguela, Divane Marcolino, a salué la réussite et garanti le démarrage, dans quelques jours, d'un projet de chirurgie orthopédique pour l'insertion de prothèses partielles de hanche, en priorité pour les patients âgés.

Pour le gestionnaire, il s'agit de personnes de plus de 60 ans et des prothèses partielles pourraient les aider à améliorer leur qualité de vie pendant encore cinq ou dix ans. Selon Divane Marcolino, progressivement, l'Hôpital général de Benguela commencera également à pratiquer des interventions chirurgicales avec prothèses complètes sur d'autres patients en âge de travailler. « L'idée est d'introduire les prothèses complètes chez les plus jeunes, car ils constituent encore des groupes productifs pour contribuer au développement socio-économique du pays », a-t-il ajouté. Comme les prothèses complètes durent beaucoup plus longtemps, le directeur du HGB justifie le choix de cette couche la plus productive de la société par l'investissement à réaliser dans ce domaine.