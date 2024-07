Angola: Plus de 100 mille armes à feu ont été détruites dans tout le pays

Luanda — Plus de 100 mille armes à feu ont été détruites dans tout le pays dans le cadre du processus de désarmement de la population civile, qui a commencé en 2008, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Eugénio Laborinho.

Dans une récente interview avec l'ANGOP, Eugénio Laborinho a fait savoir que le processus se poursuit avec des campagnes de sensibilisation et la remise volontaire et la collecte coercitive d'armes dans tout le pays. En ce qui concerne le retrait des armes de guerre des entreprises de sécurité privées, le responsable a précisé que cela se fait progressivement depuis 2022, notant que plus de 100 licences d'importation d'armes de défense ont été délivrées.

Selon lui, l'équipement approprié pour les employés des entreprises de sécurité ne devrait pas être des armes de guerre, comme c'est le cas actuellement. "Pour cette raison et sur la base de la loi, ces armes seront remplacées par des équipements moins létaux et adaptés à l'exercice de leurs activités", a-t-il souligné. Il a ajouté qu'en raison de l'exigence de "conformité", certaines entreprises ont des difficultés à obtenir des devises étrangères auprès des banques, ce qui limite le volume d'achat de leurs armes.

"Nous pouvons dire que la stratégie de remplacement des armes de guerre détenues par les Entreprises de sécurité privées (EPS) et les Systèmes d'autoprotection (SAP) est un processus qui a connu un certain succès, puisque depuis son entrée en vigueur en 2021, plus de 800 armes de guerre ont été échangées contre des armes de défense", a-t-il souligné.