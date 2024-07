Egypte: Le Président Al-Sissi félicite le peuple égyptiens à l'anniversaire de la Révolution du 30 juin

"L'anniversaire de la glorieuse Révolution du 30 juin confirme cette année la force des Égyptiens, leur appartenance à leur patrie et leur lien avec leur identité égyptienne par la résilience et la capacité à surmonter les défis.

Depuis onze ans, les Égyptiens ont prouvé qu'ils sont plus forts que ne l'imaginaient leurs ennemis, plus puissants que ceux qui pensaient attaquer notre patrie avec leur terrorisme noir. Aujourd'hui, les Égyptiens donnent les meilleurs exemples de détermination, de cohésion et d'insistance, pour surmonter les crises et les transformer en opportunités et en succès.

Chers salutations au peuple Égyptien, à son armée et à sa police, ainsi qu'à toutes les mains qui oeuvrent et accomplissent leur travail dans tous les domaines.

Je renouvelle mon alliance avec vous, lors de ce précieux anniversaire, et j'affirme que l'Égypte n'abandonnera jamais sa détermination à surmonter tous les défis, demandant à Allah le Tout-Puissant de réussir et de nous inspirer toujours et à jamais le chemin du bien et du droit." ....Twitté par SE M. le Président Abdel Fattah Al-Sissi.